Treinta entidades de Campanar reclaman soluciones para este barrio "ignorado"

Treinta plataformas culturales y asociaciones de Campanar han expresado públicamente su profunda indignación ante la falta crónica de infraestructuras culturales, educativas y deportivas en el barrio, una situación que "venimos denunciando desde hace demasiado tiempo sin obtener respuestas ni compromisos reales por parte del Ayuntamiento de València". La Asociación de vecinas y vecinos ha expresado estas reivindicaciones en plenos del Ayuntamiento y en diversas ocasiones en los plenos de la Junta Municipal de Trànsits, recuerdan.

Campanar es hoy un barrio consolidado, con una fuerte identidad, una vida vecinal activa y un nivel socioeconómico elevado. Sin embargo, "seguimos sin disponer de los equipamientos básicos que garantizan una vida comunitaria rica y cohesionada". Según explican las entidades, a día de hoy, Campanar no cuenta con un centro cívico, "un espacio fundamental para la participación vecinal, el tejido asociativo y la programación de actividades sociales y culturales". Tampoco dispone de una Universidad Popular, a pesar de haberlo solicitado reiteradamente en diferentes planes municipales y presupuestos participativos y contar con unos locales de 1.000 metros cuadrados adquiridos con ese fin por el Ayuntamiento de Valencia en 2023. Y la "ausencia total de instalaciones deportivas municipales" priva a los vecinos —especialmente a jóvenes y mayores— de lugares adecuados para la práctica deportiva y la promoción de hábitos saludables.

Por si fuera poco, "la biblioteca pública del barrio resulta completamente insuficiente, tanto por su tamaño como por sus recursos". "No es razonable que un distrito con el peso poblacional, histórico y social de Campanar deba conformarse con una infraestructura que no responde a la demanda cultural de sus vecinos", precisan.

Un barrio ingnorado

Desde hace años, las asociaciones y plataformas culturales de Campanar han presentado propuestas concretas, mantenido reuniones con representantes municipales y participado en todos los procesos de participación ciudadana. Sin embargo, las promesas se acumulan y la ejecución de los proyectos no se realiza, dicen. "La realidad es que Campanar sigue siendo ignorado, pese a ser uno de los barrios que más contribuye al desarrollo económico y social de València", lamentan.

"Este abandono resulta inaceptable. Campanar no puede seguir siendo un barrio sin espacios culturales y deportivos de titularidad pública donde encontrarse, crear, formarse o convivir. Las carencias estructurales que arrastramos limitan la vida cultural, educativa y deportiva del vecindario, y contradicen cualquier discurso municipal sobre cohesión social o igualdad territorial". Por todo ello, las plataformas culturales y asociaciones de Campanar "exigimos al Ayuntamiento de València que asuma de manera inmediata su responsabilidad con este barrio y que establezca un calendario real y dotación presupuestaria efectiva para la creación de los siguientes equipamientos":

Centro Cívico Cultural de Campanar , con espacios para asociaciones, actividades vecinales y servicios comunitarios.

, con espacios para asociaciones, actividades vecinales y servicios comunitarios. Universidad Popular , que ofrezca formación, cultura y oportunidades de desarrollo personal y social.

, que ofrezca formación, cultura y oportunidades de desarrollo personal y social. Instalaciones deportivas municipales , abiertas y accesibles a toda la ciudadanía.

, abiertas y accesibles a toda la ciudadanía. Ampliación y modernización de la biblioteca pública , con recursos adecuados a las necesidades actuales del barrio.

, con recursos adecuados a las necesidades actuales del barrio. Renovación de las infraestructuras escolares del barrio, IES Campanar, CEIP Giner de los Ríos, CEIP Comunitat Valenciana y CEIP Campanar. Adecuar los centros a la crisis climática, renaturalización de los patios y climatización de las aulas.

IES Campanar, CEIP Giner de los Ríos, CEIP Comunitat Valenciana y CEIP Campanar. Adecuar los centros a la crisis climática, renaturalización de los patios y climatización de las aulas. Concreción en la ubicación del espacio para usos deportivos que se adjudicó al barrio en compensación por la construcción del Estadio Nou Mestalla en la Av. de les Corts Valencianes.

De manera inmediata, piden al Ayuntamiento de València "utilizar espacios disponibles en nuestro entorno y que son susceptibles de ser transformados para dar servicio a algunas de las actuaciones solicitadas en un plazo relativamente corto. Nos referimos a los locales del antiguo ambulatorio de Campanar en la calle de Benifaió, o los espacios adquiridos para la Universidad Popular en la calle Escultor García Más", añaden.

"Campanar no pide privilegios, pide derechos básicos. Reclamamos la igualdad de oportunidades culturales y sociales con el resto de barrios de Valencia. Después de años de espera y promesas incumplidas, exigimos hechos, no palabras. Campanar merece equipamientos públicos dignos, acordes con su realidad presente y su futuro como barrio vivo, diverso y participativo", sentencian.

Plataformas Culturales y Asociaciones de Campanar que apoyan este comunicado

Associació Cultural Campaners de Campanar

Associació de Joves Campanar PoblePrincipio del formulario

Asociación Cultural Junta de Festes Patronals de la Mare de Déu de Campanar

Asociación Cultural Festes del Cristo del Pouet

Portadors de la Mare de Déu de Campanar

Asociación Cultural La Cámara de los libros

Colla de Dimonis Socarrats de Campanar

Asociación Cultural DIVISI

Banda de Música de Campanar

Grup de Danses Farfalar de Campanar

Club de Pilota Campanar

Colla de tabal i dolçaina El Follet

Club de futbol Atletico Campanar

Club de baloncesto Campanar

Club Deportivo Jesuitas Valencia

Taula per la partdida

AMPA IES Campanar

AMPA CEIP Campanar

AMPA CEIP Comunitat Valenciana

AMPA CEIP Giner de los Ríos

AMPA Escoleta Campanar

Centre de Majors de Campanar

Casino de Campanar-Peña Valencianista

Associació de veïnes i veïns de Campanar

Grup Scout Seeonee

Grup Scout Orión

AVEB El Moli

AMBIT

Asociación síndrome X- Fragil

Fundación Teresa Navarro