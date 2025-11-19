Catalá admite que no cree en la Zona de Bajas Emisiones, pero lo hace para no perder "cien millones"

Un día después de que el pleno del Ayuntamiento de València pusiera de manifiesto el bloqueo absoluto que hay la Zona de Bajas Emisiones en el Cap i Casal, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha reconocido que no es partidaria de esta medida, pero que la está peleando por "responsabilidad", para no perder fondos europeos que podrían ascender a "cien millones de euros". Así pues, lamenta que el resto de partidos, incluido Vox, que ha sido el que ha retirado su apoyo a última hora, no ejerzan esa misma responsabilidad y lleguen a un acuerdo sobre esta medida, cuyo plazo de implantación acaba este mismo año y puede acabar con un importante agujero en las arcas municipales.

Nunca hasta ahora, Catalá se había pronunciado con tanta contundencia sobre la Zona de Bajas Emisiones, aunque la oposición siempre se lo había recriminado a tenor de la propuesta de mínimos que ha formulado: prohibición para los coches con etiqueta A (diésel matriculado antes de 2006 y gasolina antes de 20009) de fuera de la provincia ya desde el 1 de diciembre de 2025 y durante todo el año 2026; de la provincia en 2027 y de la capital en 2028.

Pero ahora, al ser preguntada por la posible inclusión de la ZBE en las negociaciones con Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat, la alcaldesa se ha pronunciado con claridad, también en un intento de arrastrar a la oposición a un acuerdo. Al término de un simulacro de inundación en La Torre, Catalá ha negado tajantemente que el tema de la Zona de Bajas Emisiones forme parte de la negociación con Vox para la Generalitat. "Hemos hablado un buen rato (con Pérez Llorca), hemos intercambiado visiones y sensaciones para que esta etapa empiece con fuerza, yo he sido la primera en firmar la candidatura y eso me llena de orgullo porque esto es muy importante para mi partido", ha dicho Catalá, que ha asegurado que su reunión con Pérez Llorca se fraguó hace un par de días "de forma muy natural" entre "dos personas que ya antes habían trabajado juntas".

No es materia de negociación

Pero en esa conversación no se ha hablado de la Zona de Bajas Emisiones, ha asegurado. "En absoluto. Se está pretendiendo mezclar unas cosas con las otras. Sabéis que el tema de la ZBE es un debate que ha surgido en el Ayuntamiento de València con absoluta independencia a la negociación de la Generalitat. En ningún momento Vox ha planteado que se renuncie a las Zonas de Bajas Emisiones en València para posibilitar la presidencia de la Generalitat. Lo niego rotundamente. No es así. Lo que pasa es que la Zona de Bajas Emisiones tenía un calendario en València y en el mes de octubre Vox decidió a nivel nacional, no por la Generalitat ni nada parecido, no aprobar la ZBE".

A partir de ahí, Catalá asegura haber iniciado negociaciones con todos los partidos y "se ha visto claramente que el PP es el único partido con responsabilidad". "Yo no participo ni comparto la Zona de Bajas Emisiones, pero soy alcaldesa de València y para mí es importante que el ayuntamiento no pierda fondos europeos, entonces, aunque no estoy de acuerdo con la Zona de Bajas Emisiones, mi responsabilidad es que la haya para que el ayuntamiento no pierda fondos europeos que podrían alcanzar los 100 millones de euros. He cumplido con mi responsabilidad, pero el resto, y son todos, se han borrado de esta responsabilidad", ha lamentado.