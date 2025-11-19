Catalá da su apoyo explícito a Pérez Llorca para presidir la Generalitat

La alcaldesa de València, María José Catalá, que era la apuesta del PP nacional para sustituir a Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat, ha dado su apoyo explícito a Juanfran Pérez Llorca, que es quien finalmente será el candidato. Ese apoyo se ha escenificado en una reunión mantenida esta mañana por Pérez Llorca y Catalá en plenas negociaciones con Vox para cerrar el acuerdo de investidura.

Al término del encuentro, Pérez Llorca ha explicado que han conversado de "muchos asuntos", entre ellos obviamente la presentación de su candidatura a la presidencia de la Generalitat, "y me voy de aquí sabiendo que cuento con el respaldo y el cariño de la alcaldesa de València, que para mí es muy importante".

Sobre las negociaciones con Vox, Pérez Llorca ha dicho que "lo importante es el proyecto y medir bien los tiempos". "Lo que si puedo decirles es que siempre he notado en Vox un sentido de la responsabilidad muy importante, sabiendo el contexto en el que se encuentra la Comunitat Valenciana y sabiendo que lo prioritario en estos momentos es la reconstrucción". "Si siguen en esa dinámica el acuerdo se va a alcanzar", ha explicado.

María Jose Catalá, por su parte, se ha limitado a destacar que ha sido "la primera persona que ha firmado su candidatura (la de Pérez Llorca), con lo cual la apuesta es clara".

El precio que paga València

Esta reunión no ha tardado en tener reacciones de parte de la oposición municipal. “Hoy hemos sabido que Pérez Llorca, el candidato que Feijóo quiere imponer desde Madrid para presidir a los valencianos tras un año y un mes de indignidad con Carlos Mazón, se ha reunido en secreto con la alcaldesa Catalá. Y la pregunta es inevitable: ¿por qué lo ha hecho y por qué lo esconden? ¿Por qué no se ha anunciado a la prensa cuando la ley de buen gobierno y transparencia lo exige? La respuesta es muy clara: porque están negociando una operación que puede costar 155 millones de euros al vecindario de València”, ha dicho la portavoz de Compromís, Papi Robles, en alusión a la negociación frustrada de la Zona de Bajas Emisiones de València, que permanece bloqueada por una decisión de Vox de última hora.

“Para que Pérez Llorca sea presidente, tiene que aceptar la exigencia de Vox de no implantar la Zona de Bajas Emisiones. Esa es la moneda de cambio. Ese es el peaje. Y el coste lo paga una ciudad que ya respira peor que hace dos años. Ahora València perderá 155 millones (entre devolver la financiación europea y las sanciones previstas) solo para satisfacer los equilibrios internos del PP y las obsesiones negacionistas de Vox”, ha añadido Robles.

"Catalá ya renunció a más de 20 millones por la tasa turística para cumplir las exigencias de Mazón. Y ahora está dispuesta a renunciar a 155 millones más para allanarle el camino a Pérez Llorca"

“Catalá ya renunció a más de 20 millones de euros en ingresos por la tasa turística para cumplir las exigencias de Mazón. Y ahora está dispuesta a renunciar a 155 millones más para allanarle el camino a Pérez Llorca. Siempre sacrifica València para promocionarlo a él, siempre lo hace para proteger a su partido. Y siempre renuncia a los intereses de la ciudad para quedar bien con Madrid. Esto no es liderar València: es ponerla en venta.”

“Todo lo que están haciendo es opaco, irresponsable y profundamente lesivo para la ciudad. Y si finalmente se confirma que la no implantación de la ZBE es el precio político para coronar a Pérez Llorca, Catalá tendrá que asumirlo.”