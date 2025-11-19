El mega centro comercial de Turianova ya tiene fecha de inicio

El Centro Comercial de Turianova empezará su construcción a primeros de año. Así se lo ha prometido el conocido empresario y promotor de la iniciativa Tomás Olivo a la alcaldesa María José Catalá. "Y en dos años tiene que estar ya operativo y abierto al público".

Será, en palabras del empresario murciano -una de las grandes fortunas de España- un espacio emblemático "de los más importantes de España". Ocupará una amplia parcela del terreno en nueva construcción y dispondrá de todo tipo de comercios, marcas, supermercados, restaurantes y espacios de ocio, más de doscientos, así como aparcamientos. El proyecto incluirá también una zona hotelera.

Reunión de Olivo y su equipo con María José Catalá y Santiago Ballester / Ayto Vlc

Olivo ha anunciado "seis mil puestos de trabajo directos y tres mil indirectos" la materialización del mismo. Se trata de la reactivación del proyecto de terciario que tenía que acompañar al nuevo complejo de viviendas y que llevaba seis años paralizado. Hace apenas unos meses, Olivo adquirió por cerca de sesenta millones de euros la pastilla de suelo y el proyecto del Centro Comercial a la inmobiliaria AQ Acentor. Con licencia de construcción y comercial en la mano, la inversión prevista supera los "500 millones de euros entre suelo y construcción". Prometía que "este proyecto va a ser el más grande, por lo menos a día de hoy, de València y de la comarca".

Tiempo atrás ya se dieron a conocer unas figuraciones de cómo sería el complejo, que incluía singularidades como una piscina de olas o un "Beach Club". Olivo prefiere guardar los mejores ases: "Vamos a adaptarlo a la imagen de nuevo comercio y especialización. No habrá modificaciones sustanciales, pero serán en beneficio de todos". ¿Algún elemento estrella? "Queremos que sea funcional, cómodo para el cliente y para los operadores que están dispuestos a invertir y que quieren eso: tanto de fachada, altura, dimensiones del "Mall", que no haya largas distancias para cruzar, que tenga luz, que sea decorativo, cómodo"... todo un reto organizativo, porque, por las especiales características del barrio, es un lugar "al que hay que ir". Porque Olivo destacaba, efectivamente, que no es una galería comercial para los habitantes de Turianova -necesitados de los servicios básicos- sino mucho más: "Es un proyecto de ciudad y de comarca. Mucho más que para el barrio. Así lo tenemos estudiado y será de los mejores de València".

Santiago Ballester y Tomás Olivo / Moisés Domínguez

La piscina de olas y más

El ayuntamiento contempla con plena confianza el proyecto. Tomás Olivo se colocó el pasado mes de abril como la sexta mayor fortuna de España. Aunque se muestra con afabilidad, no es una persona especialmente mediática, a pesar de que su trayectoria empresarial ya es larga. El magnate recordaba que "los operadores no estaban dedicados a esta actividad y querían tener un socio que supiera de centros comerciales y llevamos 54 proyectos en España, con trece de ellos a este nivel".

"Vamos a hacer lo posible porque sea emblemático" y aunque de lo que más se ha hablado siempre es de la piscina recordó que "si la hacemos, ha de ser una piscina que pueda mantener, que no ocurra como en otros sitios, que se convierte en discoteca, bar de copas y otras cosas raras. Las cosas han de tener mantenimiento y que sea una demanda del público".

La reunión también ha puesto de manifiesto que se garantice de una buena conectividad. En la actualidad, para entrar ý salir de Turianova hay que pasar un cruce con semáforos y sortear la vía del tren mediante un viaducto de tres carriles por sentido.

El Centro Comercial Infinity forma parte de la gran promoción inmobiliaria que se desarrolla lentamente en Turianova. La gran pastilla de terreno que quedaba encajonada entre el Bulevar Sur y el Nuevo Cauce, atravesado a su vez por las vías del tren, ha ido completándose primero con la Nueva Fe y luego, tras saltar los caminos de hierro, con los grupos de viviendas, tanto de propiedad como de alquiler. Por sus especiales características, sus bajos no son comerciales, por lo que este complejo se consideraba esencial. A día de hoy, los residentes en Turianova tienen que salir del barrio, o encargar el servicio de entrega a domicilio, para cubrir sus necesidades básicas. Recientemente, en el mes de octubre, se inauguró otra de las grandes reivindicaciones, el autobús, pero los habitantes del residencial siempre han mirado con cierta inquietud la sensación de barrio inacabado, con grandes vías urbanizadas, enormes complejos de viviendas -que se van construyendo uno a uno-, jardines y, a la vez, grandes parcelas yermas. El centro comercial es la baza fundamental, por la incorporación masiva de terciario, para garantizar su viabilidad.