La Torre revive la dana con el sonido de las sirenas de alarma

Las sirenas de emergencia suenan en la Torre. Los vecinos de la pedanía del sur de Valencia han revivido este miércoles la dana, aunque esta vez todo estaba preparado. El primer simulacro de emergencias que lleva a cabo el Ayuntamiento de València tras la tragedia que segó la vida de 17 personas ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencias, policia, bomberos y protección civil. Un ejercicio al que han asistido, como observadores, concejales y técnicos de pueblos afectados por la dana, como Alfafar y Paiporta.

El simulacro ha arrancado a las 11 con un aviso de desbordamiento de la mota del Nuevo Cauce del Turia a la altura de La Torre. La policía ha empezado a dar aviso de evacuación de colegio, centro de salud y de mayores y a la población de buscar refugio en pisos altos. En concreto, por megafonia se informa de que se ha producido un reventón en las tuberías de Faitanar. Los vehículos de policía cortan calles y con señales luminosas piden a la población que sigan las instrucciones y mantengan la calma. Unos luminosos en los que, de la misma manera que se lee la palabra "inundación", se alterna con un conciso "simulacro", para que no cunda el pánico. A pesar de ello, no todo el mundo estaba preparado y se apreció inmediatamente los nervios en algunos de los vecinos, por lo que hubo que aclarar por megafonía también que se trataba de un ejercicio.

Simulacro de inundación en La Torre /

La intención, con esta simulación, es, precisamente, testar los tiempos y la respuesta de la población y de los propios servicios de emergencias ante la posibilidad de que pueda producirse en el futuro una nueva avenida de agua. Aunque, en este caso, trabajando con el supuesto de recibir los avisos con tiempo para poder tener disponibles los servicios de Emergencias.

Se revivieron imágenes que trasladan a un pasado nada lejano y muy real, como el puesto de mando ubicado en el puente que separa La Torre del resto de la ciudad de València, el primer paso por el que, en la mañana de 30 de octubre se produjo el reguero de personas que acudían en busca de refugio al centro de la ciudad.

A las 12 ha empezado a sonar la sirena para confinar a la población en sus casas.