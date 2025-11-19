La Torre revive la dana con el sonido de las sirenas por un supuesto desbordamiento del Turia

Las sirenas de emergencia han sonado este miércoles en La Torre tras un aviso de desbordamiento del nuevo cauce del Turia. Se trataba solo de un simulacro organizado por el Ayuntamiento de València, que ha generado bastante expectación en el pueblo, aunque la población estaba avisada y formada desde días antes sobre lo que tenía que hacer, lo que no ha evitado que muchos vecinos de esta pedanía del sur de València hayan revivido lo ocurrido el 29-O. El primer simulacro de emergencias que lleva a cabo el ayuntamiento tras la tragedia de la dana que segó la vida de 17 personas en los pueblos del sur de la capital ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencias, Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Ha permitido detectar algún fallo y posibles mejoras, como el alcance del sonido de las sirenas instaladas en la cubierta del edificio de la alcaldía pedánea, que no ha llegado a todos los rincones de la población.

Un ejercicio al que han asistido, "como observadores", concejales y técnicos de pueblos afectados por la dana, como Alfafar, Sedaví y Paiporta, así como el presidente de la Mancomunidad de l'Horta Sud, José Francisco Cabanes.

El simulacro ha arrancado a las 11 de la mañana con un aviso (hipotético) del 112 por desbordamiento de la mota del Nuevo Cauce del Turia a la altura de La Torre que daba una margen de actuación de 90 minutos antes de la llegada de la avenida. Tras el aviso se constituía el Cecopal y en las calles de la Torre los coches patrulla de la Policía Local procedían de inmediato a dar aviso mediante señales luminosas y sonoras a la población para que buscasen zonas seguras en primeras plantas de los edificios. Lo prioritario ha sido evacuar o confinar, en caso de ser edificios seguros, las zonas sensibles, como el CEIP Padre Manjón, el centro de salud, el centro ocupacional o la biblioteca.

El simulacro ha incluido cortes de calles, asistencias de bomberos, ambulancias y traslado de población vulnerable en autobuses de la EMT así como la ubicación de un puesto de mando en la pasarela de acceso por Soto Micó a la población, donde los drones de la policía y bomberos vigilaban el cauce y la evolución de la supuesta avenida. Los coches de la policía mostraban letreros luminosos en los que, se alertaba de "inundación", alternando con un conciso "simulacro", para que no cundiera el pánico. A pesar de ello, no todo el mundo estaba preparado y no se pudieron evitar los nervios entre algunos de los vecinos. Por megafonía se aclaraba que se trataba de una simulación.

Simulacro de inundación en La Torre /

Testar los tiempos y la respuesta

La intención, con esta simulación, es, precisamente, testar los tiempos y la respuesta de la población y de los propios servicios de emergencias ante la posibilidad de que pueda producirse en el futuro una nueva avenida de agua. Aunque, en este caso, trabajando con el supuesto de recibir los avisos con tiempo para poder tener disponibles los servicios de Emergencias.

Se revivieron imágenes que trasladan a un pasado nada lejano y muy real, como el puesto de mando ubicado en el puente que separa La Torre del resto de la ciudad de València, el primer paso por el que, en la mañana de 30 de octubre se produjo el reguero de personas que acudían en busca de refugio al centro de la ciudad.

A las 12 del mediodía, y tras una orden dada desde el Cecopal, ha empezado a sonar la sirena para confinar a la población en sus casas entre la expectación de los vecinos, que acudieron a escuchar ese sonido que, el día de la dana, no solo no se oyó, sino que no había infraestructura para escucharlo. Algunos pasaron la prueba entre la indiferencia, sin perdonar sus rutinas, como la de sentarse en la terraza del bar. Otros se han concentrado en la plaza de la Torre y seguido de cerca el despliegue de medios. En el simulacro, que estaba coordinado desde el Centro Integral de Seguridad y de Emergencias (CISE), han participado un centenar de efectivos.

"Olvídate del coche"

El final del simulacro llegaría con una nueva señal acústica. Distinta de la primera ¿Tiene utilidad? Sobre todo, para no olvidar y para, llegado ese momento, tener claras las prioridades. "Veo bien que hagan el simulacro porque lo que pasó puede volver a suceder. La lección que hemos aprendido es que hay que subir a pisos altos y olvidarte del coche si te pilla", explicaba una de las vecinas concentradas en la plaza.

El paisaje en La Torre es muy diferente al de aquel mes de noviembre de 2024. El barrio sigue restañando las heridas, la actividad se reanuda con los comercios reabiertos, los que han podido. Pero el recuerdo es imposible de borrarlo. El simulacro, aunque conveniente, no es un plato de gusto. "Nos ha hecho recordar. Aquí hay todavía mucha gente con psicólogos".

Al término del simulacro la alcaldesa, Mª José Catalá, ha explicado que la dana ha dejado en evidencia que "es necesario mejorar la cultura de la prevención". Por ello, ha dicho, se ha puesto en marcha el programa "Valencia más Segura", un plan en el que han participado las universidades y que incluye formación a los técnicos y a la ciudadanía, así como simulaciones como la que se ha hecho este miércoles para abordar las emergencias de una manera eficaz y evitar tragedias como la del 29-O.

La alcaldesa ha explicado que el sistema de megafonía y sirenas instalado en La Torre es una novedad. El simulacro de hoy ha permitido comprobar el radio de alcance de la señal, cómo llega a la población, la influencia del viento y otros factores. En suma, ha sido un aprendizaje para hacer de manera progresiva un despliegue de este sistema en otras pedanías de València. La instalación de estos sistemas de aviso deberá ir acompañado de formación a la población porque "cada emergencia tendrá un tipo de aviso diferente", ha detallado la alcaldesa, quien ha anunciado que Valencia compartirá el aprendizaje y la formación del plan Valencia Más Segura con otros municipios de l'Horta Sud, como Sedaví, Massanassa y Xirivella.