Atasco en el concurso de la Estación Central de València mientras avanza la de Chamartín

El concurso de ideas para el diseño de la futura Estación Central de València convocado en diciembre de 2024, hace ya casi un año, por Adif y pieza clave de la operación ferroviaria y urbanística del Parc Central y también del Corredor Mediterráneo que parecía encarrillado se atasca. La cantidad de ofertas presentadas, 41 de las que 12 de ellas van en UTE, tal como avanzó Levante-EMV, está complicando la valoración y selección de los proyectos por parte del jurado que analiza las propuestas, formado por técnicos de Adif, según informan fuentes ministeriales. A la convocatoria concurren despachos nacionales, varios valencianos, e internacionales acompañados de ingenierías y constructoras.

El Ministerio de Infraestructuras anunció que para finales de este año estaría adjudicado el contrato de la nueva terminal, con un importe de licitación de 30 millones de euros. Sin embargo, la fecha para la apertura de plicas que inicialmente estaba prevista para el 10 de diciembre próximo se ha aplazado hasta el 11 de marzo de 2026. Y es que la complejidad de la operación no se escapa a nadie. "No se trata solo de diseñar una estación soterrada junto a la histórica estación del norte, es además una operación de sutura de la ciudad", apuntan en uno de los despachos valencianos que optan a diseñar la infraestructura. Mientras la terminal valenciana, que ya tuvo en 2018 un diseño inicial firmado por César Portela, espera otras como la futura estación de Chamartín avanzan ya en fase de proyectos tras la convocatoria también de un concurso de ideas del que resultó ganador la propuesta liderada por el despacho de Fermín Vázque (b720), coautor con David Chipperfield del edificio Veles e Vents, icono de la Copa del América que puede considerarse el único "pritzker" valenciano.

Tras conocerse que, al menos hasta marzo, no se sabrán los detalles de las propuestas, ni los estudios y constructoras, que compiten por ejecutar la infraestructura, la alcaldesa, Mª José Catalá, calificaba la noticia de “jarro de agua fría” porque "es un proyecto muy necesario". La alcaldesa, que ha coincidido este jueves con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el acto de "despedida" de la plataforma Quiero Corredor, ha asegurado que "no pueden permitirse más retrasos en las infraestructuras de la ciudad y la Comunitat”. Y se ha referido no solo a la terminal intermodal, también al túnel pasante y al soterramiento de las vías en el Grao. "Es intolerable que sigamos sin noticias del túnel de Serrería, una obra muy necesaria para no tener otra cicatriz ferroviaria". “No tenemos novedades, no nos dan información no responden a la propuesta de cofinanciación”, ha asegurado la alcaldesa, que ha pedido a Puente que aclare aprovechando su visita los motivos del retraso. "Llevamos demasiado tiempo esperando".

Figuración de la Estación de Chamartín / 72

Bóvedas y tres torres

Al diseño de la estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor, un contrato de 29 millones, concurrieron las principales firmas de ingeniería y arquitectura del mundo. Fue, según Adif, el concurso internacional más ambicioso en décadas celebrado en España. Inicialmente se presentaron 18 equipos a la licitación, de los que se seleccionaron por parte de un jurado multidisciplinar nueve. La terminarl será un referente urbanístico y arquitectónico de Madrid.

La propuesta presentada por UNStudio, b720 Arquitectura y Esteyco define tres elementos arquitectónicos que trabajan en conjunto para crear las condiciones óptimas en el desarrollo de la estación y su entorno: las terrazas del parque, que surgen como extensión natural del futuro Parque Central; la recuperación de las bóvedas del sector sur; y las torres - incluyendo tres edificios de altura de 110, 160 y 220 metros y la nueva sede de Adif-, que acogerán al desarrollo del entorno y el centro de negocios.