València renueva los jardines de Torrefiel y Benimaclet

El Ayuntamiento de València, a través del Servicio de Parques y Jardines, ha iniciado la plantación de 390 nuevos arbustos en los barrios de Torrefiel y Benimaclet, dentro de la campaña de plantación 2025-2026 que la Concejalía está desarrollando en toda la ciudad. La actuación se centra en tres zonas del norte de la ciudad, la plaza San Jerónimo (barrio de Torrefiel), con 172 nuevos ejemplares, el Jardín de Camino Viejo de Alboraya, con 157 arbustos y el Jardín de Manuel Laguarda Cubells, con 61 plantas nuevas.

La concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, ha explicado que la elección de las especies responde a criterios técnicos: “plantamos especies adaptadas al clima mediterráneo y que garanticen su supervivencia y reduzcan el consumo de agua”, ha subrayado. “En total, se están introduciendo 21 especies diferentes, entre las que destacan el nerium nana, con 93 ejemplares que aportarán color durante primavera y verano; y la "strelitzia reginae", conocida como “ave del paraíso”, que dará un toque ornamental con sus características flores naranjas”, ha continuado la delegada.

Todas las zonas cuentan con sistemas de riego por goteo que favorece el correcto arraigo de las nuevas plantaciones. Gil ha subrayado el valor de estas actuaciones, que responden a peticiones vecinales. “Trabajamos de manera constante, mejorando los jardines y atendiendo las demandas de los ciudadanos”, ha concluido la concejala.