Caballero: "Hay pocas posibilidades de un acuerdo para la ZBE"

El concejal portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, se ha mostrado pesimista de que haya un acuerdo para la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones. "Hay pocas posibilidades" reconoció. Y, tras mentar de pasada a Vox, al recordar su voto en contra, ha cargado contra la oposición, como responsables de que no haya consenso

Esta valoración llega después de que la Federación de Asociaciones de Vecinos reclamara urgentemente un acuerdo entre los grupos municipales para tratar de acercar posiciones. Hay un mes de tiempo para elaborarla, con el riesgo que supone no ya las consecuencias de no disponer de regulaciones y restricciones, sino de perder 150 millones en ayudas europeas que están vinculadas a la obligación que tienen los municipios de disponer de esta estrategia.

En concreto, Caballero ha asegurado que "nos hemos abierto siempre al diálogo con el PSOE y Compromís. A veces nos han cerrado la puerta, o nos hemos enterado de sus posturas por la prensa". Y ha enumerado que "hasta en tres ocasiones, con otras tantas posturas, cediendo, lo hemos intentado". Acusa, pues, a las dos formaciones de no rebajar pretenciones y más: "Han decidido vincularlo a otras cuestiones que no tienen nada que ver con una ordenanza de ZBE. Lo que querían es bloquearla. Si alguien ha cedido, hemos sido nosotros y hemos demostrado claramente que queríamos activar una ZBE".

La oposición acepta negociar "para reducir la contaminación"

El PSOE se ha referido también a la petición vecinal asegurando que coinciden con sus postulados. "Hemos sido coherentes defendiendo que Valencia necesita una zona de bajas emisiones real que tenga la capacidad de reducir la contaminación y no una zona de bajas emisiones de mínimos que el Partido Popular diseñó y que ha mantenido estas semanas para no incomodar a nadie y que nos sirve para proteger la salud pública. Es difícil avanzar cuando la propia señora Catalá admite abiertamente que no cree en la zona de bajas emisiones. Si no se cree que en esta ciudad hay un problema de contaminación, es muy difícil creer en la herramienta que lo reduzca", ha asegurado la concejala María Pérez.

Por su parte, Compromís se congratula del debate vecinal sobre temas clave de la ciudad como la calidad del aire y la movilidad sostenible. "En ese sentido, valoramos los esfuerzos de la Federación de Asociaciones Vecinales de València por aprobar una ZBE beneficiosa para la ciudad y su intento de evitar la pérdida de los más de 150 millones de euros a la que nos ha abocado Catalá.

A su juicio, "la ZBE no puede ser un brindis al sol". "Estamos abiertos al diálogo con los vecinos y vecinas y con el resto de actores, pero sin perder de vista que el objetivo irrenunciable debe ser la mejora de la calidad del aire y la protección de la salud de los valencianos y valencianas. Por tanto, como siempre hemos dicho, defendemos un modelo integral de movilidad que vaya más allá de la ZBE y apueste claramente por la reducción de emisiones, que sea equitativo y no perjudique a los residentes, al mismo tiempo que dé un impulso ambicioso al transporte público de València".