El pez más raro llega a Bioparc València

El lago Barombi es bastante más pequeño de l'Albufera de València. Se trata de una pequeña superficie circular, relativamente cerca del mar -a 138 kilómetros-, allá donde se enfrenta la isla de Guinea Ecuatorial. Es un antiguo cráter volcánico y aunque está mucho más aislado que el lago valenciano, coinciden en alojar especies especialmente endémicas, raras y valiosas. Lo que en casa es el samaruc o el fartet, en aquellas aguas aún es más exclusivo. Se trata del "Stomaepia Mariae", un pez en riesgo extremo de extinción.

Ahora han llegado a Bioparc València una remesa de 60 ejemplares procedentes del Acuario de Zaragoza para tratar de reproducir la especie mediante la cría controlada.

"La colaboración entre centros de conservación es fundamental para la preservación de especies que se encuentran en peligro de extinción" aseguran en Bioparc València. "En Zaragoza han sido custodiados desde su nacimiento próximamente se podrán observar en Bioparc València lo que supone un paso esencial en la protección de la naturaleza" aseguran en Bioparc, que califica la lelgada como una acción para "salvar seres vivos que pasan desapercibidos y que son extraordinarios.

Incuban en la boca

Una peculiaridad de los Stomatepia mariae es su estrategia reproductiva, pues son incubadores bucales, donde las hembras dan refugio en su interior a todo el proceso, desde los huevos fertilizados hasta los alevines una vez eclosionados. Además, son endémicos del lago Barombi Mbo situado en la Línea Volcánica de Camerún y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de la actividad magmática del viejo volcán -que sigue debajo de la superficie de agua- son su mayor enemigo, así como la deforestación, las plantaciones de palma aceitera y la agricultura de tala y quema son letales para este frágil y valioso ecosistema.

Esta situación llevó a la Lista Roja a catalogarlo en peligro crítico de extinción, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) promueve la cría fuera de su hábitat natural bajo criterios científicos para disponer de un conjunto genético que garantice su supervivencia.

Primer plano del pez / Joel Sartore

Adaptación gradual

Tras su llegada, el protocolo requiere la adaptación de las condiciones del Acuario de Zaragoza a las de las nuevas instalaciones y poco a poco igualar los parámetros de pH, dureza y temperatura del agua. El magnífico estado de los cíclidos antes y después del transporte ha sido determinante para la ágil evolución y los especialistas de ambos parques han mostrado su satisfacción al observar que desarrollaban comportamientos naturales como picotear por el agua, señal que tienen intención de comer.

De momento, se encuentran en la zona de cuarentena, en la que el personal de su cuidado específico y encargado de su bienestar mantiene la vigilancia para asegurar el apropiado progreso de los alevines.

Y después, al acuario

Una vez crezcan y se considere que es el momento oportuno, serán introducidos en el acuario del Cocodrilo del Nilo en una ría que compartirán con más de 10 especies de peces procedentes del lago de Malawi. "La posibilidad de contemplar la recreación de estos bellos hábitats salvajes en la cueva de Kitum de Bioparc Valencia, con la riqueza de vida de los grandes lagos y la única visión subacuática en nuestro país de hipopótamos (Hippopotamus amphibius) es crucial para la divulgación, educación y concienciación de la sociedad hacia actitudes de respeto por el medioambiente y amor por la naturaleza".