Los Bomberos de València recibirán tres nuevos vehículos

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de València contará, en los próximos diez meses, con tres nuevos vehículos que renovarán su parque móvil.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de suministro de un vehículo reserva de aire a la empresa Iturri, por un importe total de 425.000 euros y de dos camiones de transporte logístico a la mercantil Flomeyca, valorados en 474.300 euros. Ambas empresas disponen de un plazo de 10 meses para suministrar los tres vehículos de emergencias, que tienen un valor global de casi 900.000 euros.

El Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de València "continúa de esta manera con su compromiso de modernizar y ampliar su flota de vehículos con el objetivo de optimizar la operatividad, eficiencia y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y servicios programados" ha asegurado el concejal portavoz y responsable del área, Juan Carlos Caballero. "Para este ayuntamiento es una prioridad que el Cuerpo de Bomberos tengan los recursos necesarios".

"Necesidad de seguridad y eficacia"

En este contexto se enmarca tanto la adquisición de un vehículo completamente equipado con materiales, herramientas y equipos relacionados con respiración de aire, así como el suministro de dos vehículos logísticos especializados, destinados principalmente al transporte de materiales, herramientas y maquinaria diversa. La incorporación de estos vehículos "responde a la necesidad de garantizar un desplazamiento ágil, seguro y eficiente de recursos tanto en situaciones ordinarias como en emergencias de gran envergadura".