Sale a concurso el nuevo aire acondicionado para el Mercado de Rojas Clemente

El Ayuntamiento destina un millón de euros para la eficiencia energética del espacio comercial

Rojas Clemente tendrá nuevo sistema de climatización para continuar con su actualización

Rojas Clemente tendrá nuevo sistema de climatización para continuar con su actualización / Germán Caballero

Redacción Levante-EMV

València

València

El Mercado de Rojas Clemente sigue su proceso de modernización. Después de las labores de reforma del sótano, que hace un año y medio acabaron con la precariedad que sufrían, incluyendo su apuntalamiento, ahora llega el turno de su climatización, proceso que también se está llevando a cabo en otros establecimientos de este tipo.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente y la apertura del procedimiento de adjudicación de las obras de su mejora de eficiencia energética. Las obras, una vez adjudicada la licitación, permitirán la sustitución de los sistemas de climatización, ventilación e iluminación del mercado y actuaciones complementarias en cierres, cubiertas y carpinterías, lo que mejorará el confort higrotérmico y disminuirá el consumo energético de la instalación.

El gobierno municipal ha convocado también procedimiento simplificado para la adjudicación del contrato y ha aprobado los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas. El contrato tendrá una duración de cinco meses desde el inicio de las obras y un coste estimado de 939.159,31 euros, IVA incluido.

El Mercado de Rojas Clemente es una instalación municipal de 1963, que consta de sótano, planta baja y primera planta con una superficie construida de 2.476 metros cuadrados totales, de los que 942 metros cuadrados pertenecen a la zona comercial de venta al público. El sótano alberga las cámaras frigoríficas y los almacenes y la primera planta, la administración del mercado.

