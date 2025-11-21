Detienen a un pirómano que intentó quemar a un sintecho en dos ocasiones en València
También había quemado viviendas, materiales de construcción y hasta un colegio
Agentes de la Policía Nacional de València han detenido a un pirómano de 43 años por provocar incendios con riesgo para las personas, concretamente en un bloque de viviendas con moradores, así como también por intentar prender fuego a un indigente en dos ocasiones. Anteriormente, había quemado en numerosas ocasiones material de obra en construcción, colchones, contenedores de residuos urbanos, llegando incluso a dañar el edificio de un colegio donde se tuvieron que suspender las clases. Se había convertido en un experto en generar fuego con facilidad y que este se propagase con suma rapidez, causando daños que ascendían a más de 20.000 euros. El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional.
Las labores de investigación comenzaron cuando el Grupo de Policía Judicial de Marítimo tuvo conocimiento del incendio producido en un edificio de vecinos, donde todos los moradores se vieron afectados. Los agentes comenzaron a realizar las pesquisas oportunas, detectando que había un varón en la zona que prendía fuego de forma reiterada y compulsiva, relacionando el suceso con otros hechos del mismo tipo producidos en la zona. En uno de ellos, había intentado quemar a un indigente en dos ocasiones y gracias a la rápida actuación de los vecinos de la zona se pudo evitar.
Identificación
Los investigadores realizaron gestiones para la identificación del presunto autor y la obtención del testimonio de diversos testigos, que pudieron aportar información al respecto. Tras recopilar suficientes indicios racionales sobre la actuación del sospechoso, se procedió a la localización y detención del mismo.
El arrestado, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición de la autoridad judicial, decretándose su ingreso en prisión preventiva.
