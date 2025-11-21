Encargan el estudio para la nueva pasarela que unirá Forn d'Alcedo con Castellar-Oliveral

El Ayuntamiento de Valencia, dentro los ejes de actuación fijados en las conclusiones de la Comisión no Permanente de la Dana de estudio como en el marco de actuación del binomio Universidad Ciudad para la recuperación de las pedanías y zonas afectadas por la dana, trabaja no solo en la reconstrucción de las infraestructuras estratégicas dañadas por la riada, sino también desde los distintos servicios municipales valorando las posibles alternativas de nuevas infraestructuras que pueden contribuir a la mejora de la movilidad y al impulso económico.

Entre las iniciativas puestas en marcha, el Servicio Municipal de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras, dependiente de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento Valencia, ha adjudicado la elaboración de un estudio técnico sobre la movilidad ciclopeatonal de las pedaniás de Forn d'Alcedo y Castellar-l’Olivera, que incluirá entre otras alternativas el estudio de la viabilidad de nueva una pasarela sobre la V-30 y el cauce del Turia. Además, en el marco de dicho estudio, los Servicios Municipales de Movilidad y Urbanismo trabajan coordinadamente en otras alternativas que puedan mejorar las conexiones de las pedanías con el resto de la ciudad.

El Ayuntamiento de València dio por cerrada en febrero de 2025 la comisión no permanente de Recuperación de la Dana del Ayuntamiento de Valencia con un informe de más de 150 páginas que recogía más de 60 propuestas, repartidas en doce ejes de actuación, aportadas por técnicos y expertos que han participado en la comisión.

La mejora de la movilidad y las conexiones de las pedanías del sur con la capital, separadas por el nuevo cauce del Turia, han sido una de las principales reivindicaciones de los vecinos y alcaldes de las tres pedanías afectadas por la dana, esto es, Castellar (6.200 habitantes), Forn d'Alcedo (1.281 habitantes) y la Torre (4.780 habitantes). La única vía de conexión peatonal y ciclista de las pedanías del sur con la ciudad es la llamada pasarela de La Solidaridad, la que en los días posteriores a la barrancada usaron miles de voluntarios para ayudar en la limpieza de los pueblos de l'Horta Sud que quedaron arrasados.