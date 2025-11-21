Llegan las nuevas sanciones de basura en València: más estrictas y más caras

La Modificación de la Ordenanza de Limpieza se ha convertido en el principal argumento de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València. Calificado de "pasos de gigante" empieza ahora su proceso de elaboración, presentación de enmiendas y alegaciones y exposición pública hasta su aprobación definitiva. "Es el inicio del trámite" ha asegurado el concejal del área, Carlos Mundina. "El Servicio le ha dedicado un trabajo importante para su elaboración. Es una Ordenanza de 2009 y después se han aprobado dos leyes estatal y autonómica que incluye obligaciones a los ayuntamientos".

Lo que está claro es que la Ordenanza incide, señala y aumenta el capítulo de sanciones e infracciones "que antes no se graduaba". Se han clasificado las infracciones de leve a muy grave, con su correlación en sanciones. "Que son multas que se impondrán a los infractores" y que suben su cuantía.

Así, se puede sancionar como muy grave, con hasta tres mil euros "abandonar la basura, sin depositarla en el contenedor; arrojar residuos de pequeño tamaño sin usar las papeleras, depositar en las papeleras los residuos no destinados para ello". También será muy grave "escupir o satisfacer las necesidades fisiológicas, que es una falta de respeto y una cuestión de educación" o "hacer pintadas en bienes protegidos y no retirar sobrantes de obras. Las administraciones gastan mucho dinero en limpieza de acciones vandálicas en edificios en los que se ha invertido mucho dinero para su preservación". Por último, también se penalizará de forma muy grave "no retirar sobrantes de obras y escombros: dejarlos en la vía pública o en las islas de basura"

Los chicles y pipas serán especialmente perseguidos "y serán graves, con multa de entre 750 y 1000 euros".

También se será rigurosa "el servicio de recogida puerta a puerta de los comercios, que se deberá ser mucho más riguroso en lo que es el horario para no dejarlo antes de tiempo" y otra sanción que se impondrá con hasta tres mil euros "los voluminosos: electrodomésticos, mobiliario y demás, antes de tiempo"; es decir, "sin pegatina". Y "si la contrata no lo recoge en el horario estipulado, será a la contrata a la que se sancionará".

El texto, salta a la vista, es especialmente punitivo, pero Mundina quería tratar de leerlo de otra forma: "La idea que debe prevalecer es concienciar. No queremos ir con la norma y castigar"

También se señala la "obligación de separar los residuos". ¿Quiere decir que se sancionará si no se hace? "Tenemos que reciclar" pero sin considerar que fuera una persecución sistemática del contenido de las bolsas.

La cuestión de los "rebuscas"

El concepto de sancionable de la "extracción, rebusca o recogida" de residuos parece afectar claramente a los chatarreros que acuden a recoger material, especialmente en bicicleta. "Eso es una realidad. No queremos criminalizar, porque son personas en situaciones, llamémosles, complicadas. No se trata de perseguir, pero con los nuevos contenedores, que tienen un sistema de bloqueo para que no se levantasen las tapas. Y no nos queda ni uno. Los fuerzan. No hemos puesto sanción de hasta tres mil euros, sino que puede ser leve llegado el momento, pero esa conducta había que reflejarla como infracción. Lo hagan los "rebuscas" o lo haga un ciudadano normal. Porque luego lo ves como lo dejan y el resultado es que València está sucia".