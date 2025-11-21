Bajo sospecha el borrado del "cambio climático" de los estatutos de Valencia Sostenible impuesto por Vox

El PP y Vox han dado este viernes la puntilla definitiva a la Fundación València Clima i Energía y del Centro Mundial de la Alimentación Sostenible. Lo han hecho en la reunión de los patronatos de ambas fundaciones, impulsadas por el gobierno de Joan Ribó, cuyos objetivos "descafeinados" por el filtro de los voxistas asume el nuevo Organismo Autónomo València Sostenible. Compromís y PSPV se ha opuesto a la liquidación de las fundaciones y además alegan contra los estatutos de la nueva, modificados por imposición de los voxistas para eliminar alusiones al cambio climático. El texto provisional de Valencia Sostenible ha superado la fase de alegaciones y en diciembre volverán a pasar por el pleno para su aprobación definitiva.

El concejal de Compromís Sergi Campillo ya ha anunciado que han presentado alegaciones advirtiendo de que el cambio no estaría avalado por informes jurídicos. Según Campillo, el nuevo texto "desvirtúa completamente la razón de ser del organismo”. Se trata de unos estatuto “depurados de cualquier referencia a la lucha contra el cambio climático e incluso también a la Unión Europea”. La formación valencianista denuncia que el gobierno municipal “ha vulnerado trámites esenciales” del procedimiento y que la enmienda de Vox, asumida por PP y Catalá "sin pestañear", alteró el texto final después de que la propia Asesoría Jurídica ya hubiera emitido informe sobre una versión anterior. "Es un cambio sustancial del documento original, hecho de espaldas al procedimiento y de espaldas a la ciudad", ha remarcado.

Según Sergi Campillo, “es vergonzoso que Catalá asuma el relato negacionista de Vox y elimine la expresión "cambio climático" de un organismo que precisamente debe combatirlo”. Por eso, las alegaciones reclaman que se restituyan todas las referencias eliminadas y que el gobierno municipal rectifique este “despropósito jurídico y ambiental"

Rectificación

En la misma línea, la concejala socialista Elisa Valía ha censurado que María José Catalá siga incorporando los postulados negacionistas de la ultraderecha para garantizarse el apoyo de Vox. En la nueva fundación desaparecen los objetivos de luchar contra el cambio climático y la apuesta por la sostenibilidad. "Es una renuncia más del gobierno de Catalá a los principios establecidos por la ciencia en materia medioambiental”.

Valía ha ofrecido la mano de los socialistas (que, en cambio, se resisten a alcanzar un acuerdo con el PP para sacar adelante la Zona de Bajas Emisiones "de mínimos") para interrumpir esta “inercia negacionista” que está impregnando todos los acuerdos del Ayuntamiento de València desde 2023. El PSPV ha vuelto a tender la mano para que los populares se distancien de las tesis negacionistas y anticiencia de la ultraderecha.

En los estatutos del nuevo organismo autónomo no solo desaparecen los términos sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático de los objetivos establecidos en los estatutos sino que, además, se han sustituido consideraciones clave que fijaban el compromiso del Ayuntamiento de València con una ciudad más verde y resiliente. Así, además de eliminar la lucha contra el cambio climático, se ha modificado el término sostenibilidad por eficiencia, se ha eliminado la sensibilización climática y se ha cambiado alimentación sostenible por un término ya sobrepasado y menos comprometido como saludable.

El concejal Sergi Campillo ha preguntado expresamente en el que ha sido el patronato del CEMAS si el gobierno municipal se había puesto en contacto con la FAO para comunicar la decisión de cerrarlo y el gobierno "ha reconocido que no lo había hecho". Se trata, apunta Campillo, “del único centro acordado con Naciones Unidas en nuestra ciudad y ahora se cierra y ni siquiera se tiene la deferencia de avisar a esta institución internacional”.