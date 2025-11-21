El Grupo Municipal Vox se niega a adherirse al texto del Día Contra la Violencia de Género

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València ha aprobado adherirse al texto promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con ello, el edil portavoz, Juan Carlos Caballero, ha querido expresar "el compromiso absoluto" del Ayuntamiento "contra la violencia hacia las mujeres", recalcando su extensión "a los hijos" y a "la existencia de diferentes tipos de violencia contra ellas". Después ha reconocido que en la votación "Vox ha votado en contra".

No solamente eso, sino que esta formación no ha dudado en exponer su voto en contra asegurando el texto es un copia y pega del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al que se han puesto en contra "de origen" por considerarlo "ineficaz: tras casi dos décadas no ha logrado reducir las cifras de violencia en España, es costoso porque multiplica estructuras y chiringuitos alejados de las víctimas reales, es discriminatorio al establecer categorías de víctimas de primera y de segunda según el sexo del agresor e ideológico, impone una visión parcial y sesgada de la violencia, excluye realidades como la violencia intrafamiliar, la violencia hacia hombres o ancianos, o la violencia ejercida por parejas del mismo sexo. Mientras el Pacto de Estado continúa ampliando organismos, observatorios y campañas, los datos demuestran que no protege mejor, que no previene y que no sirve de garantía real para quienes necesitan ayuda urgente".

El texto de la FEMP también instaba a los municipios a adherirse al sistema Viogén del Ministerio del Interior. "Consideramos un error porque son protocolos ineficaces debido a los fallos técnicos recurrentes del sistema Cometa" y reclaman "en refuerzos estatales centralizados que garanticen una respuesta unificada, profesional y eficiente frente a la violencia contra la mujer". Un discurso que, como tantas veces "no se trata de negar la violencia, que VOX condena siempre, venga de quien venga, sino de rechazar modelos fracasados que, año tras año, aumentan el gasto público sin ofrecer resultados tangibles".