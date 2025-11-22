El primer día de la València navideña abarrota el centro de la ciudad

Primer día de Navidad 'oficial' y primer lleno en el centro de València. De ser un concierto, se hubiera colgado el cartel de «entradas agotadas». La diferencia es que el espectáculo estaba en plena calle. Con temperaturas ya muy inferiores a semanas anteriores; las luces colocadas y los carteles de los descuentos ya tradicionales del 'Black Friday' (oficialmente programado para la semana que viene) han incentivado el salir de compras.

Además, la coincidencia del sábado con el primer día de iluminación encendida, la apertura de las atracciones de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico (pista de hielo, carrusel y noria) y el sábado de compras, ha atraído a miles de valencianos y vecinos del área metropolitana al entorno de la Plaza del Ayuntamiento y las principales calles comerciales, así como a los centros comerciales de la periferia urbana.

Llenazo en las calles de València. / Miguel Ángel Montesinos

No solo del área metropolitana. Vicen venía con dos amigas de Tavernes de la Valldigna. Cargada con varias bolsas a reventar de ropa admitía su antelación en la preparación de la noche de Reyes Magos. "Siempre lo hago con tiempo. Ya he hecho algunas compras por internet, pero hoy he aprovechado para venir a buscar algunas cosas que quería comprar y tienen descuento antes de que esto se masifique", añade mientras señala la calle, llena de gente que entra y sale de las tiendas.

"Nos hemos adelantado a la masificación"

El ambiente era de mucha gente desde las cuatro de la tarde. Ya abrigados, porque el invierno ha llegado anticipado y sobre todo de golpe, las bufandas y los gorros eran accesorios comunes. Los accesos a la ciudad eran ligeros a primera hora de la tarde, aunque los aparcamientos subterráneos del centro de la ciudad estaban casi al completo. Muchas familias, madres con sus hijas, paseaban por la calle Colón. Paula y Mari Carmen eran dos de ellas, "nos hemos adelantado a la semana masificada de descuentos", presumían. Y es que el conocido como 'Black Friday' empieza oficialmente la semana que viene, aunque ya hay algunos establecimientos que ofrecen rebajas en sus productos.

Cartel del Black Friday en una tienda de la calle Colón de València / Miguel Ángel Montesinos

No es el caso de la zapatería donde trabaja Elvira. Señalaba que aunque sí que se ve más gente este fin de semana, no se veía el mismo aumento en las compras. "Aquí todavía no hay descuento así que la gente se esperará a la semana que viene. Nos preguntan si esto o esto otro se rebajará. Solo compran los turistas, que aún así lo encuentran más baratos que en sus países".

Dispositivo flexible en los días más concurridos

Especial 'llenazo' se ha registrado en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento, cuyos accesos han tenido que ser cortados a la circulación para facilitar la masiva afluencia de personas a la pista de hielo. También las calles Colón, Don Juan de Austria y el entorno del Mercado de Colón han registrado aglomeraciones. Y se ha unido a estos puntos habitualmente saturados en Navidad, la noria de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico montada por primera vez en la plaza de San Agustín.

Esta masa de personas ha obligado a la Policía Local de València a activar un dispositivo especial y flexible para atender las posibles incidencias en los días más concurridos de este periodo navideño, que este año, con el adelanto del encendido de las luces de Navidad, es dos semanas más largo de lo habitual. Las principales medidas tienen que ver con el control del tráfico y han empezado a aplicarse este fin de semana para seguir los días 13 y 14 de diciembre, del 19 al 29 de diciembre (salvo el 25) y del 1 al 5 de enero de 2026 (ambos días incluidos), en horario de 17:00 a 22:00 horas.

Gente en el centro de València. / Miguel Ángel Montesinos

En aquellas ubicaciones en las que exista gran densidad de personas que transitan a pie, y con el objetivo de garantizar la seguridad vial, la Policía Local podrá prohibir el estacionamiento y hacer los cortes de tráfico que considere oportunos. En concreto, se están haciendo controles de saturación en las siguientes vías de acceso al centro de la ciudad: calle de la Pau con Marqués de Dosaigües, avenida del Oest con Quevedo, Sant Vicent Màrtir con Periodista Azzati, Sant Vicent Màrtir con Sant Pau, Xàtiva con plaza Sant Agustí, y Xàtiva con Marqués de Sotelo. Estos cortes podrán ser ampliados, modificados o reducidos en función de las necesidades.

Adicionalmente, se han establecido controles preventivos en Colón con Porta de la Mar; Gran Vía Marqués del Túria con Comte de Salvatierra, Isabel la Catòlica y Pizarro; y Gran Vía de les Germanies con la calle Russafa.

La Policía Local prevé, así mismo, realizar cortes o desvíos para el tráfico en general, permitiéndose sólo el paso, en caso de resultar posible, a personas con movilidad reducida, transporte público, residentes, acceso a aparcamientos públicos y privados, y aquellos vehículos que realicen labores de carga y descarga en horario singular. Asimismo, podrán permitir el paso a aquellos vehículos que a su criterio puedan o deban acceder por razones de interés general o necesidad urgente inaplazable.

Gente esperando en semáforos en València. / Miguel Ángel Montesinos

Por último, se ha establecido un dispositivo policial de gestión de la movilidad, de 17:00 a 22:00 horas, durante las mismas fechas, en los siguientes puntos: centro comercial El Saler, centro comercial Aqua y El Corte Inglés de la avenida de França, Nuevo Centro, centro comercial Arena y Feria de Navidad.

Medidas en el transporte público

Por lo que se refiere al transporte público, se han tomado medidas para evitar el colapso en los puntos más concurridos de personas, sobre todo en la Plaza del Ayuntamiento y toda la zona centro. Durante los días 21, 28 y 29 de noviembre y del 5 al 8, del 12 al 14, del 19 al 31 de diciembre así como del 1 al 6 de enero, en horario de 17:00 a 22:00 horas, las líneas 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 31, 32, 35, 40, 70, 71, 72 y 81 verán modificado el recorrido. Se informará de los desvíos y paradas en la web y en la app de la EMT.