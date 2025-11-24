Más de 4.000 familias solicitan ayudas para el alquiler en València: También se subvencionan las habitaciones

El Ayuntamiento de València ha recibido 4.248 solicitudes para optar a las ayudas municipales al alquiler, unas ayudas que tienen un presupuesto de 2.928.373 euros para el año 2025. Del total de las ayudas, 646 se han solicitado correctamente, 2.411 están incompletas, 1.189 han sido excluidas y 2 peticionarios han desistido. Hasta el 5 de diciembre está abierto el plazo para subsanar o aportar la información complementaria pendiente.

Del total de las peticiones presentadas, 348 lo hacen en calidad de familias numerosas y 43, como víctimas de la violencia de género.

Las ayudas municipales al alquiler tienen como objetivo facilitar el acceso y permanencia en una vivienda o en una habitación de alquiler en el término municipal de València. Para poder optar a las ayudas, es necesario estar empadronado en la ciudad, tener la ciudadanía española o comunitaria o tener residencia legal en España, no poseer vivienda ni en propiedad ni en usufructo, tener un contrato de arrendamiento de una vivienda o de una habitación y, como norma general, un nivel de ingresos de la unidad familiar igual o inferior a 4 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), entre otros factores.

El 40% en caso de viviendas

En el caso del alquiler de una vivienda, el importe de la ayuda consistirá en el 40% del total de las mensualidades abonadas desde diciembre de 2024 a noviembre de 2025 con un máximo de 360 euros al mes y de 4.320 euros anuales por persona beneficiada.

En el caso de alquiler de habitaciones, el importe de la ayuda será del 40% del total de las mensualidades abonadas desde diciembre de 2024 a noviembre de 2025 con un máximo de 180 euros al mes y de 2.160 euros anuales por persona beneficiaria.

El Ayuntamiento valorará las circunstancias especiales de la persona solicitante, entre ellas si es mayor de 65 años, si tiene entre 18 y 34 años o si ha perdido la casa por un desahucio o una ejecución hipotecaria, entre otras circunstancias. Este año, como novedad, se valorará la situación de las personas afectadas por la dana en los Pobles del Sud de la ciudad de València.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha explicado que “la vivienda es la prioridad principal de la acción de gobierno de la alcaldesa, María José Catalá, y entre los grupos que más se benefician de estas ayudas al alquiler están las familias numerosas, los discapacitados y, en esta edición, también aquellas personas que han perdido la vivienda a causa de la dana para que puedan tener ayudas al alquiler en la vivienda que han tenido que alquilar forzosamente”.

Giner ha recordado que “ahora se abre un plazo que dura hasta el 5 de diciembre para que aquellas solicitudes a las que les falte alguna cuestión por subsanar o alguna documentación que entregar puedan hacerlo”.