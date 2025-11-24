Compromís pide que se dedique un jardín de València a Ana Orantes

La concejala de Compromís Lluïsa Notario ha anunciado que reclamará a la alcaldesa María José Catalá que un jardín de la ciudad lleve el nombre de Ana Orantes, en un gesto simbólico para visibilizar la violencia contra las mujeres. Con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Notario ha alertado de que estamos “en un momento peligrosísimo, amenazadas por un movimiento reaccionario que niega la existencia de la violencia contra las mujeres y que quiere que estemos calladas”. “Es un momento de confrontar y de reivindicar a Ana Orantes”, la mujer que fue brutalmente asesinada por su exmarido el 17 de diciembre de 1997, después de haber denunciado públicamente años de malos tratos.

Como recuerda Notario, el asesinato de Ana Orantes sacudió a todo el Estado, hizo visible una realidad hasta entonces silenciada e impulsó las posteriores leyes contra la violencia de género. La concejala de la formación valencianista ha recordado que, desde la aprobación de la Ley de Violencia de Género, más de 1.300 mujeres han sido asesinadas, y 39 solo en lo que llevamos de 2025. “Estas cifras son insoportables y nos obligan a mantener viva la memoria de todas las mujeres asesinadas, especialmente de aquellas que, como Ana Orantes, cambiaron la historia con su testimonio”, ha afirmado.

Consenso roto

La concejala del segundo partido de la ciudad ha denunciado que, desde 2010, el Ayuntamiento de València aprobaba mociones y declaraciones institucionales de manera consensuada entre todos los partidos, hasta que Catalá asumió el gobierno. “Había unanimidad: la violencia de género no es un debate ideológico, sino una cuestión de derechos humanos y lo suficientemente grave como para no actuar por intereses partidistas”. Y ha añadido: “Hoy padecemos el gobierno más negacionista y ultra de la historia democrática de la ciudad, un ejecutivo que niega la violencia machista y alimenta discursos de odio que ponen en riesgo la seguridad de las mujeres”.

Notario ha asegurado que Compromís no dará un paso atrás y vigilará al gobierno del PP y Vox para que no se produzca ningún retroceso en las políticas de igualdad municipales. “Seguiremos persistiendo y exigiendo a este gobierno que ponga la vida de las mujeres en el centro. Necesitamos más protección para las víctimas, más recursos, más formación y más sensibilización para erradicar la violencia contra las mujeres. No necesitamos negacionismo; necesitamos políticas valientes y compromiso real.”

La propuesta de dedicar un jardín a Ana Orantes, según Notario, “es un acto de memoria, dignidad y justicia. Llevar su nombre a un espacio público es un recordatorio permanente de que la violencia machista mata, y de que la ciudad de València no puede mirar hacia otro lado”.