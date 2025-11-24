Los huertos urbanos de Sociópolis reabrirán en 2026

La Concejalía de Agricultura acelera para poder reabrir los huertos urbanos de Sociópolis, el nuevo barrio de edificios en altura de la pedanía de La Torre, que quedaron arrasados por la dana antes de 2027, fecha prevista tras la última reunión del Consell Agrari de Valencia (CAV). Su presidente y concejal de Agricultura, José Gosálbez, se ha reunido este lunes con los usuarios de los huertos para anunciarle que la intención es que las instalaciones puedan abrir a principios de 2026. En la reunión, a la que también alcalde de la pedanía de La Torre, Rafael Arnal y el gerente del Consell Agrari, Ricardo Belda, el concejal ha justificado el retraso en la apertura de los huertos, que quedaron arrasados por la dana del 29-O. Su recuperación, ha explicado el concejal, "no ha podido ser antes porque a pesar de considerarse una emergencia la adecuación de Sociópolis tras la riada, desde los servicios municipales, ha habido que atender a otras prioridades”.

Había otras prioridades

El informe financiero presentado en octubre al Consell Agrari de València, responsable de la gestión y mantenimiento de este parque de huerta urbano de La Torre, apuntaban que la previsión de ingresos patrimoniales procedentes del canon de los huertos de Sociópolis "se ha reducido prácticamente en su totalidad". Disminución que se debía al cierre del parque como consecuencia de los daños sufridos en sus instalaciones, causados por la dana. El mismo informe añadía que "no estaba prevista la apertura" del espacio de huertos "hasta el segundo trimestre de 2027", que era el "plazo estimado de finalización de las obras".

Los huertos de Sociópolis abandonados / Levante-EMV

Gosálbez ha subrayado este lunes que su intención ha sido que "los usuarios podáis volver a vuestro huerto". La restauración de los huertos se hará por tanto en dos fases con el objetivo de poner en funcionamiento las parcelas cuanto antes. Una primera fase que incluye la adecuación de la tierra, el parcelado, la limpieza y canalización de las acequias que implica la revisión y reparación de las compuertas pequeñas. “Se trata de una primera fase para que la zona reservada a los huertos se pueda utilizar ya”, ha descrito el concejal.

Para la segunda fase, los técnicos, han informado que a mediados del próximo año, se acometerán las obras y mejoras de todo el recinto. Actualmente, se está trabajando en el vallado del mismo. Durante la reunión, los usuarios de los huertos urbanos han dado traslado de varias cuestiones sobre el funcionamiento del espacio de cara al, a lo que el concejal ha asegurado que “todas las cuestiones se han recogido y se resolverán dentro del proyecto”. Gosálbez ha manifestado que “Sociópolis es un servicio público y desde la administración estamos volcando todos los recursos necesarios para que esté operativo para su uso cuánto antes”.