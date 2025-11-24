Nino Bravo reestrena su jardín con mucha más claridad pero sin bancos

«Ayuntamiento, por favor. Aquí, un banco. Gracias». Una fotocopia a color, pegada con celo, es el primer análisis de control de calidad que los vecinos del Barri de Morvedre hacen de su nuevo espacio ciudadano. El Jardín de Nino Bravo ha puesto fin a más de tres años de espera desde que el anterior equipo de gobierno municipal mostrara las figuraciones del proyecto. Hace apenas unas semanas se levantaron las últimas vallas y el espacio ciudadano quedó finalmente abierto en su totalidad. Para disfrutarlo y para juzgarlo. Y son las personas mayores las que lo aseguran vehementemente: «está mucho mejor, pero faltan bancos».

Cambio sustancial

Primero es el aspecto general, que cambia sustancialmente lo que era y lo que es. A pesar de que se han conservado los árboles, la realidad es muy diferente a la de antaño. Lo que antes eran dos campas rectangulares, separadas por una calle, de aspecto selvático y convertida en albergue improvisado, ahora es más un parque infantil que un jardín, con parcelas llenas de yesca, se supone esperando crecer los verdes. Limpio y diáfano, la luz entra generosamente. Los que han perdido son los automovilistas, que han perdido dos docenas de plazas de aparcamiento.

Ya explicó el concejal Sergi Campillo cuando se presentó el proyecto -se quejaba en el último pleno que el actual equipo de gobierno «no hace nada» en materia de plazas, parques y jardines de nuevo cuño- que sería un espacio a dos alturas. Una, para el tránsito humano y otra, la alta, para juegos infantiles con superficie acolchada. El aspecto visual del espacio es calcado al de los bocetos del proyecto.

¿Defecto? El de los bancos. Es verdad que en la zona de juegos hay dos hileras de mármol, pero más pensadas para los acompañantes de los niños que para personas mayores que deberían subir la escalera o la rampa y sentarse con vistas al tobogán.

¿Está bien puesto el busto?

El jardín es «de Nino Bravo» porque, en el mismo, se colocó una estatua del cantante de Aielo haciendo honor a las calles en las que residió. Con la nueva disposición de la plaza queda la duda: ¿está bien orientada? Porque mira hacia un trozo marginal de calle o, en todo caso, saluda a los niños que suben la rampa de acceso a los juegos. Aquel que transita por la plaza o pasea al perro tiene un primer plano del cogote del mitico cantante.

También se mantiene el busto del Héroe Romeu -colocada en el camino viejo que lleva a su población natal, Sagunt-. Éste tiene una ubicación que sí que permite mirarla de frente a los que transitan por el lado corto de la zona de paseo, pero no mira ni a la zona de juego ni a la plaza ancha.

Casi dos mil metros cuadrados de superficie han sido rehabilitados con esta obra, tras una inversión de más de 300.000 euros.