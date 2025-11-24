Cómo optar a la "lotería del Mercado Central" y llevarte una compra gratis

El Mercado Central de València ha iniciado este lunes su particular "Sorteo de Navidad", en con el que 150 clientes podrán llevarse a casa una compra de 50 euros de forma gratuita. En concreto es una campaña en la que se moverán 7.500 euros entre los clientes que acudan hasta el 6 de diciembre a hacer compras presenciales, en lo que se considera un premio a la fidelización.

La Asociación de Vendedores del Mercado Central ha establecido que se entregará un boleto por cliente y por cada compra realizada en este periodo en los puestos de venta.

Los clientes deberán cumplimentar los boletos y depositarlos con sus datos de contacto en cualquiera de las dos urnas habilitadas para ello: una ubicada en la plaza central y la otra, junto al punto de Atención al Cliente.

Solo un premio por persona

El sorteo, que será grabado y subido a redes sociales, se realizará el martes 9 de diciembre de 2025 a las 12.00 horas bajo la cúpula central. Dado que un mismo cliente no puede ser beneficiado dos veces, se sacarán 20 boletos de reserva numerados por orden de salida.

El listado de clientes premiados se publicará en la página web del Mercado Central de València y en el tablón de anuncios junto a Atención al Cliente el 11 de diciembre.

Las personas premiadas recibirán en Atención al Cliente, a partir de ese mismo día, el importe de su premio a través de la tarjeta monedero del Mercado Central, que podrán utilizar en los puestos de venta adheridos hasta el 31 de enero de 2026 inclusive.

A través de esta iniciativa, la Asociación de Vendedores del Mercado Central quiere "incentivar el adelanto de compras de la campaña de Navidad" y premiar a sus clientes, ayudándoles en sus compras en plenas fiestas navideñas y también después, aliviándoles en la cuesta de enero.