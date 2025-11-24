Catalá deja claro que la pancarta de la Diputación no le hace gracia

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha dado por aludida y, aunque sea de forma maquillada no le ha hecho ninguna gracia. Eso es lo que hay que leer entre lineas y lo que no son líneas, cuando se le ha preguntado por el cartel de la plaza de toros en el que la Diputación hace una campaña de continuidad. En la misma se reproducen versos la canción de Al Tall "Que vinga, que vinga, que vinga la llum, i...".

Y aunque "la llum" ya ha sido protagonista de campañas en la entidad provincial -en este caso no es metafórica, sino que hace referencia a las mejoras en el propio coso-, no pasa desapercibido que la frase continúa, después de los puntos suspensivos, "i que al senyor alcalde li peguen en lo cul".

No hace falta investigar mucho para colegir que la cuestión sucesoria al frente de la Generalitat ha dejado heridas entre dos de los titulares más importantes de instituciones que afectan a la ciudad: el Ayuntamiento, con María José Catalá y la Diputación, con Vicent Mompó a la cabeza. El hecho de que éste fortaleciera con sus colegas de Alacant y Castelló su propia candidatura para sustituir a Carlos Mazón, y, por consiguiente evitar la postulación de la alcaldesa, favorita en Génova, no ha gustado. Y aunque Catalá no deja de mostrarse reacia a entrar en esa carrera sucesoria, otra cosa es que asista a una jugada que supone querer dejarla en fuera de juego.

"Luces" y "conocimiento"

Así las cosas, el viernes ya fue su portavoz, Juan Carlos Caballero, quien hizo referencia al problema que supone "la falta de luces"; es decir, de conocimiento.

Ahora faltaba preguntarle a la propia coprotagonista, que no se anduvo con rodeos. "Conozco Al Tall, conozco sus letras y conozco la letra de esa canción en concreto". ¿Que piensa entonces? El portavoz ya dijo lo que debíamos decir y lo suscribo: la falta de luces es un problema. En la plaza de todos, en general..." ni las risas mitigaron la evidente sensación de malestar con la idea. "A mí me trasladó que iban a poner una pancarta, pero las cosas a veces son buenas o malas, mejor o peor idea, según el contexto. Lo que estaba previsto como una broma, para generar la repercusión que esperaba tener y ha tenido, quizá en un contexto político es más o menos afortunada. A veces en política no es importante qué se hace sino cuando se hace".