Reventón de agua en el Jardín del Turia

El Jardín del Turia en València se ha inundado en un largo tramo de más de medio kilómetro, a causa de la rotura de una de las tuberías principales que la recorren. Se trata de la parte peatonal que discurre por la marginal derecha, desde más allá del Puente de Aragón hasta los Jardines del Palau.

Esa zona incluye el paseo de peatones y el carril bici, que han quedado impracticables hasta que los operarios contengan el escape y se pueda desalojar el agua.

La inundación ha llegado hasta la zona frente al Palau de la Música, en el espacio en el que, durante unos metros, el carril de "running" transita por el suelo antes de volver a subir unos centímetros por la superficie habilitada al efecto.

Lógicamente, el tránsito ha quedado suspendido hasta poder llevar a cabo la evacuación el agua, que en algunos lugares ha llevado a alcanzar varios centímetros de profundidad.

Todo este tramo lleva ya tiempo en un estado deficiente, en lo que es el paseo embaldosado, con partes del mismo levantado e irregular. La tubería forma parte de la trama de conducciones que transita bajo el subsuelo del antiguo cauce del Túria.