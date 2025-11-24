València abre la en primer gran centro de atención a víctimas de violencia de género

València ha inaugurado este lunes el primer Centro Integral contra la Violencia de Género (Civig), la "gran casa" que atenderá a las víctimas de la lacra social de la violencia machista, una dotación que Grupo de Atención al Maltrato (GAMA) de la Policía Local, cuyos efectivos estaban hasta ahora dispersos en las comisarías de distrito, llevada tiempo reclamando. La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha presentado este lunes el nuevo centro, cuyas amplias instalaciones se ubican en la calle Santa Cruz de Tenerife, junto a la central del cuerpo en la avenida del Cid, en las naves rehabilitadas que formaban parte del antiguo cuartel de la Aviación, construidas en 1942.

La comisaria y directora operativa GAMA( grupo de atención al maltrato), Estefanía Navarrete, ha destacado en el acto de apertura del centro que esta unidad, que fue pionera hace 22 años de la que ahora forman parte 30 efectivos, "es adulta y quiere crecer". Y es que, aunque este lunes ha sido "un día muy especial", también es cierto que el centro tiene algunas carencias, la de psicólogos y trabajadores sociales que den apoyo a las víctimas. "Tener un equipo psicosocial", esa es la meta a conseguir ahora una vez lograda la construcción del primer gran centro específico de atención a las víctimas de violencia. Navarrete ha dado cifras y explicado que este año “se han realizado un total de 2.488 intervenciones en esta materia, lo que supone 226 intervenciones al mes”. "Son muchas pero todavía representan solo la punta del iceberg", ha advertido la comisaria.

"La violencia de género supone un tercio de los detenidos por la Policía local de València". "Esto nos puede parecer desalentador por la magnitud del fenómeno, pero no olvidemos que este problema aún está saliendo a la luz”, ha insistido Navarrete. "Como servidores públicos debemos tener preparación y formación para poder afrontar esta situación y dar el mejor apoyo a la víctima y a sus hijos e hijas”, ha manifestado la responsable policial en presencia de la alcaldesa y el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, y de algunas de las víctimas que han recibido ayuda del grupo Gama que también han querido asistir al acto.

"Nuestro objetivo es llegar antes"

El Civig nace con el objetivo de dar protección a las mujeres pero también de prevenir y detectar, finalidad a la que se dedicará una de las secciones del centro. También habrá otra sección especializada en comunicación y formación ciudadana y una más de análisis de datos "para tener análisis más certeros" para una detección precoz. "Nuestro objetivo es llegar antes", ha destacado Navarrete. La participación en programas europeos es otro de los objetivos de la unidad Gama.

El grupo Gama está especializado en la prevención, atención y protección personalizada de las mujeres víctimas de violencia de género. Mª José Catalá ha manifestado que "no hay mejor manera" que conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, que se celebra mañana (25N),que presentando este centro. "Porque la erradicación de esta lacra es una causa que nos compromete a todos. Y València nunca ha sido ajena a esta responsabilidad".

La alcaldesa ha explicado que en 2003, València fue pionera en España al crear una unidad especializada dentro de su Policía Local, el grupo Gama, para asistir a las víctimas de violencia de género. Desde entonces, más de 28.600 mujeres han recibido asistencia y protección. Este cuerpo policial especializado tiene adscritas bajo su protección a unas 1.340 víctimas, de las cuales cerca de 900 son mujeres. Con este nuevo centro "damos hoy un paso más hacia una ciudad más segura, más justa y más humana. Y seguiremos sumando seguridad y restando miedo".

El Ayuntamiento ha destinado más de 600.000 euros en las nuevas dependencias policiales, que cuentan con una superficie útil de 350 metros cuadrados. La sede del equipo Gama consta de una única planta, compuesta por una sala recepción y una de espera, tres despachos grandes, comedor, zona briefing, zona coworking, aseos y cuarto de limpieza. La unidad Gama está compuesta por 30 agentes, que desempeñan un trabajo con criterios de calidad y eficiencia en los estándares del seguimiento, para evitar, en la medida de lo posible, cualquier riesgo para la víctima y sus hijos e hijas. Ello les ha permitido tener un prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional desde sus inicios.

Las naves que ocupa el actual centro de atención a mujeres maltradas fue durante unos años la sede del Banco Solidario de Alimentos, entidad que recibía subvenciones del consistorio y acabó siendo desalojada del edificio municipal tras las irregularidades denunciadas en su gestión.