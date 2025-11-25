Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última fase de las obras del nuevo carril bici de Tres Forques, uno de los más largos de València

Los trabajos deben estar terminados antes de que finalice el año

Trazado del carril bici de Tres Forques en su última fase.

Trazado del carril bici de Tres Forques en su última fase. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Con el pintado del asfalto se van completando tramos del gran carril bici de Tres Forques, que es uno de los más largos de València, con cerca de cuatro kilómetros de longitud. Las obras de este carril bici comenzaron en el mes de mayo pasado con la idea de que estuvieran terminadas antes de finalizar el año. De hecho, el plazo de ejecución de los trabajos era de seis meses.

A día de hoy puede decirse que esos trabajos, efectivamente, están en su fase final, pues ya se están pintando algunos de los tramos del carril, cuyo presupuesto supera los 1,2 millones de euros.

Con esta obra se conectan gran parte de los ciclocarriles del oeste de la ciudad.

TEMAS

