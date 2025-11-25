Última fase de las obras del nuevo carril bici de Tres Forques, uno de los más largos de València
Los trabajos deben estar terminados antes de que finalice el año
València
Con el pintado del asfalto se van completando tramos del gran carril bici de Tres Forques, que es uno de los más largos de València, con cerca de cuatro kilómetros de longitud. Las obras de este carril bici comenzaron en el mes de mayo pasado con la idea de que estuvieran terminadas antes de finalizar el año. De hecho, el plazo de ejecución de los trabajos era de seis meses.
A día de hoy puede decirse que esos trabajos, efectivamente, están en su fase final, pues ya se están pintando algunos de los tramos del carril, cuyo presupuesto supera los 1,2 millones de euros.
Con esta obra se conectan gran parte de los ciclocarriles del oeste de la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reventón de agua en el Jardín del Turia
- El mega centro comercial de Turianova ya tiene fecha de inicio
- València abre la puerta a transformar gasolineras urbanas en oficinas, supermercados o zona comercial
- Una segunda pasarela sobre la V-30 unirá las pedanías de València con la capital
- Carbonell lanza su última propuesta para la Zona de Bajas Emisiones: estas son las medidas
- El Congreso Fallero decide la continuidad o no de las fallas de las poblaciones vecinas en la JCF
- El resurgir del mercado de Rojas Clemente gracias al relevo generacional y sus nuevos puestos
- Nuevo 'enganchón' entre Catalá y Grezzi por el póster de la alcaldesa recibiendo un beso de Mazón