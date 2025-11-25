Dimite la directiva del principal club LGTBI+ de València en pleno debate sobre el boicot a los Gay Games

El Club Esportiu LGTBI+ Samarucs València, con más de 18 años de historia y unos 670 socios, votó el domingo en asamblea no acudir como equipo a los Gay Games, cuya edición de 2026 se celebrará en la ciudad de València y para la que ya hay 3.660 personas inscritas. Se trata de una baja sensible, pues Samarucs no solo es el club LGTBI+ más relevante de la Comunitat Valenciana, sino que además ha logrado ser la asociación del colectivo con mayor representación fuera del ámbito deportivo.

Cabe recordar que el pasado 18 de octubre buena parte de los clubes que integran la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+ (ADI LGTBI+) decidieron no apoyar la XII edición de los Gay Games. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, dos de las cuatro entidades socias (Dimove y Dracs) votaron en contra, mientras que Entendemos se mostró a favor y Samarucs se abstuvo. La votación tenía carácter vinculante para los clubes participantes.

Pero Samarucs decidió llevar una segunda consulta a sus propios socios para respaldar o descartar el boicot a los juegos dedicados a visibilizar la diversidad sexual. Según explican fuentes del club, su abstención en ADI estaba motivada por la voluntad democrática de hacer partícipes de la decisión a todos los miembros del equipo. La votación estuvo dividida. Terminó imponiéndose el rechazo a los Gay Games, respaldando así el acuerdo alcanzado en la Agrupación Deportiva Ibérica. Samarucs no participará como club en el evento de su ciudad.

En la misma asamblea, el presidente de Samarucs, Javier Gil, decidió dimitir después de seis años al frente de la entidad. Tras él dimitieron en bloque los nueve integrantes de la junta directiva. El propio Gil ha explicado a este periódico que la decisión de abandonar el cargo no tiene relación directa con el resultado de la votación sobre los Gay Games. De hecho, presentó la dimisión antes del recuento de votos –es decir, de saber cuál sería el veredicto de la asamblea–. Su decisión, insiste, es fruto de una reflexión personal para dejar paso a un nuevo equipo con ideas también nuevas.

Uno de los principales puntos de debate en la asamblea consistía en decidir si convenía visibilizar al colectivo LGTBI+ y trasladar sus reivindicaciones como club o como deportistas individuales. Samarucs rechaza participar como equipo, pero permitirá a cada uno de sus miembros inscribirse y manifestar su descontento con las políticas emprendidas por el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana. La solidaridad con el resto de clubes estatales y el rechazo a los recortes en materia de diversidad nunca estuvieron en cuestión.

Equipo de running de Samarucs / Levante-EMV

Asimismo, desde la ya antigua directiva transmiten su profundo respeto a los juegos que desde hace 40 años contribuyen a la visibilidad, la inclusión y la igualdad LGTBI+ en todo el mundo. Y también manifiestan su respaldo a la Federación Internacional de los Gay Games, entidad que en octubre de este mismo año reaccionó al incipiente malestar desmarcándose de las políticas de PP y Vox en la Comunitat Valenciana –con especial atención a los recortes en la ley trans–.

Lo cierto es que estas políticas y la salida de las entidades como Lambda de la organización del evento –solo se mantiene Avegal– ha abierto un profundo debate en el colectivo, que se enfrenta a la encrucijada de visibilizarse desde dentro o denunciar desde fuera unos juegos que, dicen, transitan hacia el ‘pinkwashing’. El propio club Samarucs ya evidenció signos de división interna en noviembre del año pasado cuando se habló sobre la posibilidad de participar en la organización del evento. Y otros clubes de España como los citados Cierzo, Entendemos y Madpoint han manifestado su interés en tomar la salida como clubes pese al ruido de los últimos meses. Mientras tanto, la organización sigue sumando inscritos de países como Estados Unidos, Canadá o Australia.