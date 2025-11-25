Preocupación en el Ayuntamiento por la avalancha humana del encendido de Navidad

La Navidad de València ha entrado en un periodo de tregua momentánea. El inicio de las jornadas laborables deja ahora en el centro de la ciudad un aspecto más comedido, con la gente circulando de forma generosa por las calles, y con las atracciones funcionando con regularidad. Pero no queda tan lejos lo sucedido el pasado fin de semana y, sobre todo, no queda en el olvido.

La jornada del encendido recordó las aglomeraciones que se producían en las jornadas más difíciles de las Fallas hasta no hace tanto tiempo, cuando los montajes espectaculares de Russafa colapsaban no solo esas calles (Cuba, Sueca y Literato Azorín), sino todas las aledañas y los accesos a la misma.

Aunque la dotación y el esfuerzo por iluminar el centro de la ciudad ha ido creciendo con el paso del tiempo, no se llega a aquellos niveles de espectacularidad. Pero no es óbice para que miles y miles de personas se acercaran a la plaza de la ciudad a asistir al encendido; es decir, al acto en el que árbol y guirnaldas se iluminan tras un pequeño concierto -duró viente minutos- y que se remató con unos fuegos artificiales y un largo rato de una especie de discomóvil navideña.

El acto del encendido no es como el resto de la Navidad, que se presta más a que la gente fluya. Aquí era un acto estático, a la espera. Y ahí, las previsiones se desbordaron. La aglomeración no solo llenó la plaza, sino las calles aledañas. Y en redes sociales se reportaron todo tipo de señales de alarma, incluyendo algún desmayo, enfrentamiento entre asistentes y hasta algún conato de avalancha.

"València se ha subido al carro"

Aúnque el relato fuera menos dramático, lo cierto es que el Ayuntamiento ha tomado nota. "Parece claro que València se ha subido al carro de las luces", reconocía ayer una fuente municipal.

El año pasado ya se vieron desbordados los fines de semana, en los que hubo que llevar a cabo cierres inmediatos del acceso a toda la zona central. De hecho, para las actuales fiestas se ha confeccionado un plan de movilidad previo, consistente en que la Policía Local podrá realizar las prohibiciones de estacionamiento y los cortes de tráfico que considere oportunos. Está señalado de obligado cumplimiento el 13 y 14 de diciembre y del 19 al 29, así como del 1 al 5 de enero, entre las 17 horas -cuando empieza a acudir la gente- a las 22 horas -cuando se empieza a relajar, con el cierre del horario comercial-. Sin embargo, se aplicarán en cualquier momento que se considere necesario, incluyendo cualquier fin de semana de los próximos. El pasado sábado, por ejemplo, las grandes vías de Marqués del Turia y Germanías y estuvieron saturadas de tráfico, pero Ramón y Cajal y Fernando el Católico estuvieron más descongestionadas. Sin embargo, las vías de acceso -Porta de la Mar, Conde Salvatierra, Isabel la Católica, Pizarro y Russafa- se cortarán en cuanto se considere.

La plaza, a vista de dron / Ayto Vlc

Reunión de Policía Local y Bomberos

Hasta ahí todo está preparado, pero lo sucedido el viernes no ha caído en saco roto. Y, de hecho, está prevista una reunión de Policía Local y Bomberos esta misma semana de cara a extraer conclusiones para el próximo año.

Mientras los fines de semana ya rutinarios, la gente fluye, en la inauguración era un público estático, lo que no deja de ser un riesgo.

Todo parece indicar que, vista la afluencia, se acentúen las medidas para garantizar la evacuación y se aplique un modelo lo más parecido a las "mascletaes" de Fallas. El acto como tal es, en gran medida, parecido al de Fallas, con la única diferencia de que también hay público en el centro de la plaza. Y aunque es verdad que hubo algunas calles cortadas, como Periodista Azzati -para evitar el paso de vehículos-, los disparos de marzo tienen unas medidas mucho más estrictas. Además de que no se permiten sillas ni mesas en la plaza, hay hasta cuatro vías de emergencia, sin público, además de dos carriles en Marqués de Sotelo. Así mismo, hay cinco vías de evacuación, pudiendo estar el público en la plaza y en las calles María Cristina, San Vicente, Correos, Russafa, Marqués de Sotelo y Ribera.

Inauguración de los nacimientos

Mientras, la Navidad va cumpliendo episodios. El Ayuntamiento ha anunciado la fecha de inauguración de los belenes municipales. Adelantándose el encendido dos semanas sobre el calendario natural, los nacimientos se quedan en los tiempos habituales. Así, el 2 de diciembre se inaugurará el del Salón de Cristal -el realizado por la Asociación de Belenistas- y podrá ser visitado durante toda la campaña de Navidad en diferentes horarios según la fecha.

Igualmente, ese mismo día quedarán ya expuestos en la calle los nacimientos municipales de tamaño natural de la plaza del Ayuntamiento -frente al balcón- y el de la plaza de la Reina -debajo del Micalet-, que estarán expuestos hasta el 6 de enero de 2026.