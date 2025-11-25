El tráfico va en aumento en València mientras la ZBE sigue atascada

El tráfico continúa en aumento y empeora la calidad del aire en València, mientras la Zona de Bajas Emisiones sigue atascada entre el negacionismo de Vox y la falta de acuerdo del resto de grupos políticos para sacarla adelante, pese a estar en riesgo más de cien millones de euros de fondos europeos. El número de coches en circulación por las calles de la capital ha registrado un aumento del 5% durante el último mes de octubre en relación al mismo mes de 2022. Con el gobierno de PP y Vox, la ciudad registra 150.000 desplazamientos diarios más que con el anterior gobierno progresista, ha denunciado este martes el grupo municipal de Compromís, que critica la regresión de las políticas de movilidad del actual ejecutivo municipal.

Según los datos recopilados por los servicios municipales, el tráfico se ha incrementado "notablemente" en los principales corredores de la ciudad en los tres últimos años. Destacan subidas del 8,6% en las rondas, del 3,1% en grandes avenidas, del 2,7% en grandes vías y calles marginales, y un "alarmante" 10,5% en la ronda interior, que incluye las calles Colón, Xàtiva y Guillem de Castro y perimetra Ciutat Vella, una zona especialmente sensible donde el anterior gobierno había logrado reducciones sostenidas.

El concejal de Compromís per València Giuseppe Grezzi ha advertido de que la falta de una ZBE efectiva “no es solo un problema ambiental: es un problema de responsabilidad política”. La líder del segundo partido de la ciudad recuerda que la falta de acuerdo dentro del gobierno de PP y Vox ha paralizado la ordenanza y ha dejado a València al borde de perder más de 150 millones de euros en fondos europeos y estatales. Compromís y PSPV presentaron este lunes una ordenanza de bajas emisiones alternativa que el PP tampoco está dispuesto a negociar al condicionarla de nuevo al apoyo del corredor verde como proyecto alternativo sin coches para el bulevar García Lorca. Según Grezzi, "lo que debería hacer Catalá es aceptar la propuesta conjunta de Compromís y PSPV para salvar la salud de los valencianos y no perjudicar gravemente al Ayuntamiento con la pérdida de 150 millones. Esperamos que tenga sensatez y, si no quiere dar apoyo, al menos que se abstenga”, considera el concejal.

Los datos comparativos del tráfico difundidos por Compromís van en línea con los estudios recientes de la Universitat Politècnica de València que confirman que el 40% de los barrios de la ciudad ya superan los límites de contaminación actuales, y que con la nueva normativa europea prácticamente toda València quedaría en situación de incumplimiento.

También sube en el estudio comparativo anual

Los datos interanuales también reflejan, añade Compromís, que las políticas de tráfico de PP y Vox “van en dirección contraria” a lo que necesita la ciudad. El estudio comparativo entre octubre de 2024 y octubre de 2025 muestra un incremento global del tráfico en casi todas las grandes vías y ejes de distribución interna, con incrementos del 8,8% en grandes avenidas y calles, un 2% en la ronda de Tránsitos. Aunque las entradas a la ciudad registran una caída, aumentan preocupantemente los desplazamientos dentro de la ciudad, especialmente cuando se revierten medidas de pacificación o se facilitan los recorridos interiores en detrimento del transporte público y la movilidad sostenible, apunta Compromís.

En concreto, las entradas a València bajan un 7%, pero los movimientos internos suben en casi todos los corredores y grandes avenidas. La ciudad absorbe más tráfico en sus barrios y ejes centrales, una tendencia que no solo aumenta la congestión, sino que empeora la calidad del aire precisamente en las zonas con más densidad de población. Este efecto empeora especialmente en tramos como Serreria (+13%), Pérez Galdós (+9,7% y +11,8% según los sentidos), Ausiàs March (+9,3%) o las grandes vías (+8,8%).