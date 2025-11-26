Catalá convoca el pleno que exigía la oposición para hablar de la ZBE "sin negociar previamente"

El Ayuntamiento de València ha convocado para el próximo lunes, 1 de diciembre, un pleno extraordinario para debatir la propuesta conjunta de Compromís y el Partido Socialista sobre la Zona de Bajas Emisiones, que debería estar aprobada antes de fin de año y que se vio frustrada en el último minuto por la negativa de Vox a darle sus cuatro votos al PP de María José Catalá.

La propuesta de la oposición, hecha pública este lunes, consiste, por un lado, en endurecer las etiquetas, acortar los plazos y ampliar el perímetro; y por otro, en acordar medidas de ciudad para rebajar el tráfico y la contaminación.

Esta última propuesta iba acompañada de una petición de pleno extraordinario para aprobar un hipotético acuerdo, pero se ha convocado sin que, por el momento, se haya producido ninguna negociación, lo que ha sido muy criticado tanto por Compromís como el PSPV.

Críticas de la oposición

«Catalá tiene una nueva oportunidad de salir del empastre en el que ha metido a la ciudad. Un empastre y una irresponsabilidad absoluta de un gobierno que baja los brazos y pretende que el Ayuntamiento asuma un agujero de hasta 155 millones de euros por no querer aprobar una zona de bajas emisiones", ha dicho la portavoz de Compromís, Papi Robles.

"Aquí tiene a un partido responsable, que se ha puesto de acuerdo con el PSPV-PSOE para proponer una Zona de Bajas Emisiones más justa y social que la planteada por el PP, una propuesta sensata que no obliga a los vecinos y vecinas de la ciudad a cambiar de coche y que servirá, de verdad, para reducir la contaminación en València. Incluso la UPV considera nuestra propuesta como la más adecuada para cumplir con la normativa europea, siempre que vaya acompañada de otras medidas, como la creación masiva de aparcamiento residencial, revertir los cambios de Colón que han generado más tráfico en el centro o garantizar que el Corredor Verde será un espacio libre de circulación. Mejorar el aire de València no solo pasa por aplicar la ZBE, sino también por recuperar un modelo de movilidad sostenible y una apuesta clara por el transporte público", explica Robles.

Según la portavoz de Compromís, Catalá no se ha puesto en contacto con Compromís. "Esperamos que no tenga otra idea peregrina como la del último Pleno, donde intentó seducir a la oposición sin mostrarnos en ningún momento su propuesta por escrito, que además era mala. Si Catalá quiere mejorar la vida de esta ciudad, debe tomarse en serio nuestra propuesta. Si no la comparte, tendrá que presentar una alternativa con tiempo para estudiarla o, por responsabilidad, debería abstenerse y permitir que la oposición salve a la ciudad de la pérdida de más de 150 millones. Hasta ahora, lo único que hemos escuchado es a Catalá hablar de un paripé. En todo caso, el paripé es el suyo como alcaldesa, porque ni ejerce como alcaldesa con unos socios que la desobedecen ni ejerce como gobierno, porque no es capaz de sacar adelante sus ordenanzas. Catalá está llevando esta ciudad al caos».

Renuncia a negociar

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha lamentado la renuncia de María José Catalá a abrir una negociación sería para evitar que la ciudad de València pierda 150 millones de euros y que los usuarios de la EMT tengan que pagar un 60% más caro los bonos de transporte. Para Sanjuan, el hecho de que no se haya producido un intento de alcanzar un acuerdo previo "evidencia que no hay ninguna voluntad de acuerdo por parte del PP".

“María José Catalá no debería seguir persistiendo en el error de no hablar con nadie. No debería haber convocado este pleno extraordinario al que está obligada sin ni siquiera llamar a los partidos de oposición. No debería hacer como hizo el pleno pasado e intentar darnos una sorpresa en el último momento con el objetivo de buscar culpables y no soluciones. Si quiere aprobar una zona de bajas emisiones, lo normal sería que levantara el teléfono y nos pudiéramos sentar a negociar antes del lunes”, ha afirmado Sanjuan tras conocer que Catalá ha fijado el pleno extraordinario "sin descolgar el teléfono para avanzar en una posible solución al problema".

El portavoz socialista le ha animado a que “si no está dispuesta a hablar con nadie, al menos que esté dispuesta a anunciar que va a abstenerse ante la propuesta que hacemos para aprobar una Zona de Bajas Emisiones buena para València que proteja la calidad del aire, nos permita no perder 150 millones de euros y salvar las ayudas al transporte”, ha finalizado.