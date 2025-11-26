El Ayuntamiento recaba información sobre los animales para decidir si autoriza o no el Circ de Nadal

El Ayuntamiento de València ha recabado nueva información a la gerencia del Circ de Nadal para darle o no el visto bueno a la apertura de una carpa que, en la jornada de martes, estaba en proceso de montaje. Así ha salido, en turno de réplica, a la crítica vertida por Compromís sobre el hecho de que este circo recuperara la participación de animales dentro de sus atracciones.

Es la segunda vez que este circo se presenta con la intención de llevar a cabo exhibiciones de este tipo. Se amparan para ello en que la normativa de la Generalitat Valenciana les permite el empleo de especies que sean consideradas domésticas, aunque sea en sus hábitats tradicionales.

El circo presentó la petición para iniciar el montaje, que se está llevando a cabo en la explanada de la avenida del Levante UD, en Benicalap. Sin embargo, el ayuntamiento asegura que la Policía Local había parado el montaje para que el organizador presentara más documentación de la adjuntada. Por una parte, relacionada con los animales para que se adjuntara un listado de qué tipo de especies y detalles sobre las mismas. Por otra parte, también han solicitado documentación sobre la petición de ocupación de dominio público.

El espacio en el que se disparará es un solar en el que está previsto que se construya en el futuro un Colegio Público. La parcela, que está en alto, ha albergado espectáculos pirotécnicos en los últimos años.

A pesar de que el Ayuntamiento había dicho que se había parado el montaje de la carpa, esta seguía durante la jornada de martes, aunque todavía con trabajo por hacer para inaugurarlo en la fecha prevista.

Los operarios estaban montando las lonas / Moisés Domínguez

Contenedores y lonas en el descampado

Media docena de contenedores, con diferentes objetos relacionados con el circo, se arraciman alrededor de la pista central. Hay asientos, lonas, puestos de venta de productos etcétera. La lona se asienta sobre cuatro grandes postes, en los que ondean, como es tradicional, banderolas -en este caso, la Senyera y la bandera de España-.

El pasado año, el Circ de Nadal se había asentado en una parcela de Benimàmet y cuando estaba prevista su inauguración fue clausurado al ocupar una zona de huerta que, aunque abandonada, tenía la condición de protegida.

El Circo ha anunciado su estreno para el día 28, viernes, y anuncian que tienen agotadas las entradas para las cinco primeras sesiones.

Precisamente, otra de las quejas de la oposición municipal era la venta de las localidades, algo por lo que el consistorio se inhibe, al tratarse de transacciones entre particulares. Ya la suspensión del año pasado se hizo con entradas vendidas anticipadamente.

El Circ de Nadal anuncia, entre otros animales, búfalos highland, reses watusi, caballos, camellos y las serpientes de un fakir.

Para Compromís, más allá de las normativas, “València tiene que dar un ejemplo de ética y respeto animal, no ser cómplice de unas prácticas obsoletas que vulneran los derechos de los animales y de seguridad pública”, aseguro la concejala Gloria Tello.