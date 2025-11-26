Los mercados de barrio, primera parada de Pilar Bernabé en su carrera a la alcaldía de València

Los siempre bulliciosos mercados de barrio son uno de los ecosistemas preferidos por los políticos para hacer campaña electoral, darse a conocer y colocar sus mensajes y promesas. Ninguno renuncia a darse baños de multitudes en ellos, visitar paradas de ropa y puestos de comida, comprar algo asi como espontáneamente, escuchar los comentarios de la gente o hacerse la foto de rigor con la clientela. La delegada del Gobierno y futura candidata por el PSPV a la alcaldía de València, Pilar Bernabé, conoce bien esta realidad, sobre todo, por su etapa como concejala en el Ayuntamiento de València, y este miércoles ha visitado el Mercado de Castilla, en la avenida del Cid, uno de los más grandes de los que se instalan semanalmente en la capital. Es la primera parada, en el año y medio que aún queda para las elecciones municipales, de Bernabé en su carrera a la alcaldía de València.

Enfrente tiene a la popular Mª José Catalá cuyo futuro político aún no está claro. Su intención, como se ha visto en el debate interno sobre la sucesión de Carlos Mazón, es seguir en València, la pregunta es hasta cuándo y si será, finamente, la ungida por Génova para optar a la Generalitat en las próximas autonómicas. Con la duda de si será o no su rival político en 2027, Bernabé arranca su propia campaña electoral. En la visita de este jueves ha repartido folletos sobre su propuesta para aumentar el parque público de vivienda en la capital, uno de los grandes problemas de los valencianos, especialmente de los jóvenes que tienen que emigrar fuera ante los precios desorbitados del mercado de vivienda, de compra o de alquiler.

La presencia mediática de la delegada del Gobierno a raíz de la tragedia de la dana le ha dado una proyección innegable. "Es la que estuvo en la dana", señalaba una señora esta mañana a uno de los vendedores de los puestos del Mercado de Castilla. "¿Me puedo hacer una foto contigo?", pedía otra. No todo, sin embargo, han sido parabienes. Otros no han dudado en señalar al Gobierno por su mala gestión en la tragedia. Es lo que tiene bajar a la calle.

En el equipo de Bernabé están ya en modo precampaña. "Va a ser muy larga", aseguran. La presentación de propuestas y críticas a la gestión de María José Catalá se augura como recurrente en los próximos meses, de la misma manera que la actual alcaldesa pondrá -ya pone- el foco en la que sera una de sus grandes rivales en ese proceso que acabará en junio de 2027.

Agendado con anterioridad, este miércoles, se producía una curiosa coincidencia (en fecha, lugar y casi hora) con el concejal de Comercio, Santiago Ballester, que ha estado también en el Mercado de Castilla entregando flores de Pascua dentro de la campaña de promoción de los mercados municipales. Ambos han aparecido durante la mañana por los pasillos del Mercado de Castilla. El presidente de los vendedores, Jaume Ferrer, tuvo que multiplicarse para cumplimentar a unos y a otros.

Santiago Ballester reparte flores de Pascua en el Mercado de Castilla / A.V.

Reparto de Flores de Pascua y crítica al PSOE

El objetivo de Ballester era visibilizar una campaña que rescató el actual equipo de gobierno del PP: el reparto de plantas de Navidad en los Mercados Municipales, que este año se celebraba en el de Castilla y que cuenta con la participación de Mercavalència y Confemercats, por el que los vendedores asociados reciben una planta con la que adornar sus puestos. "Una manera de agradecer el esfuerzo diario de los comerciantes y de invitar a la ciudadanía a seguir confiando en sus mercados".

Se dio la curiosa circunstancia de que la delegación de la concejalía de Mercados y el equipo del Partido Socialista coincidieron en mesas contiguas en la cafetería para el "esmorzar": unos, una vez acabada la acción promocional y otros, esperando a la delegada de gobierno.

Ballester aprovechó para recordar "el estado en el que nos encontramos los mercados municipales. No dejaron ni un proyecto en un cajón. Todo lo que se ha hecho ha sido a instancias y a iniciativa de nuestro equipo de gobierno. Por ejemplo, los cuatro proyectos de eficiencia energética, que es lo más importante, se llevaron a contratación en verano de 2023 y se llevaron a contratación en septiembre. Y de todo lo demás, cero absoluto". Mercados no era un área específica del PSOE en los ocho años del gobierno progresista, sino de Compromís. Pero Ballester apelaba a la corresponsabilidad en la gestión de una coalición. "¿Cuantas veces dicen algo de comercios y mercados en los plenos? Nunca. Porque saben que cuando estuvieron en el gobierno los dejaron abandonados unos y otros". Con todo, el edil reconocía que la presencia suya y la de Bernabé, con lo grande que es la ciudad, "es casualidad, sin duda".