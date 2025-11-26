Nueva voz de alarma sobre los robos en las pedanías del norte de València

La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València, Lluïsa Notario, ha denunciado públicamente “la situación límite” que vive el vecindario de los Pobles del Nord, que desde hace “demasiado tiempo sufre robos constantes en viviendas y propiedades, algunos de ellos con las familias dentro de casa”. Notario ha alertado de que la sensación de inseguridad “es ya insostenible y la respuesta del gobierno municipal ha sido tan insuficiente como irresponsable”.

La concejala de la formación valencianista ha recordado que, en la última sesión de la Junta de Distrito, Compromís preguntó al gobierno municipal por esta escalada de delitos y recibió como respuesta un simple “no nos consta”. Para Notario, “esto evidencia una desconexión absoluta con la realidad y una falta de implicación alarmante en un tema tan sensible como es la seguridad ciudadana”.

Notario ha exigido a la alcaldesa María José Catalá que abandone “la atemporalidad y la inacción” y asuma su responsabilidad: “La alcaldesa no puede seguir mirando hacia otra parte mientras los vecinos y vecinas viven con miedo. Hace falta liderazgo, coordinación y decisiones inmediatas. Esta situación no se resuelve con negaciones, se resuelve trabajando y colaborando entre administraciones.”

La concejala de Compromís ha reclamado el refuerzo urgente de la presencia de la Policía Local en los Pobles del Nord y ha advertido que, sin una estrategia clara, “sin prevención y sin patrullajes adecuados, es imposible frenar la oleada de robos”.

Exigencia de coordinación a la Delegación del Gobierno

Además, Notario ha sido tajante en su exigencia a la Delegación del Gobierno: “Exigimos a la delegada del Gobierno que se implique de manera inmediata. La Guardia Civil y la Policía Nacional deben coordinarse de forma efectiva con la Policía Local. El vecindario no puede seguir desprotegido por falta de comunicación entre cuerpos policiales.” Compromís reclama que se establezcan patrullajes conjuntos o coordinados, el intercambio de información y protocolos específicos adaptados a la situación real de estos pobles.

La moción presentada por Compromís incluye también la petición de convocar una reunión urgente entre el gobierno municipal, las fuerzas y cuerpos de seguridad y representantes del vecindario. El objetivo es “evaluar la situación sobre el terreno y establecer un plan de actuación inmediato”. Asimismo, se insta al Ayuntamiento a informar periódicamente a la Junta de Distrito y a la ciudadanía sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos, garantizando transparencia y un seguimiento continuo.

Colaboración ciudadana y prevención

Finalmente, Compromís propone poner en marcha campañas informativas de prevención y crear canales de comunicación directa con el vecindario para facilitar la denuncia de robos y sospechas, reforzando así la colaboración ciudadana. “Los Pobles del Nord merecen vivir con tranquilidad. No dejaremos de presionar hasta que se garantice la seguridad del vecindario”, asegura Notario.