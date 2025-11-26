El Ayuntamiento ordena la retirada del Circ de Nadal del solar de Benicalap

El Ayuntamiento de València ha ordenado la retirada del Circ de Nadal. Tanto el desmontaje de las lonas como los contenedores que ya habían ocupado la parcela municipal ubicada en la Avenida del Levante UD.

Esta medida se ha adoptado por no disponer todavía de la licencia para llevar a cabo la actividad programada y es, de alguna forma, una medida de fuerza por haberse adelantado al procedimiento.

El Circ, que tiene previsto empezar las funciones este viernes, es el único que tiene animales para algunas de las atracciones, apelando a la normativa autonómica que sí que permite determinadas especies. Sin embargo, la suspensión temporal no es por este motivo, sino por lo que en el ayuntamiento consideran saltarse los tiempos.

La Policía Local ya había reclamado a la empresa que paralizara el proceso de izado de la pista al no haberse resuelto todavía el expediente por parte de Dominio Público -la delegación que decide sobre la instalación o no de cualquier tipo de actividad en los suelos municipales-. Ahora, al conocer determinados partes de la actividad se he ha conminado a "proceder a la liberación del solar, en el que se encuentra sin disponer de autorización para ello".

Se apela, según fuentes municipales, a que no hay autorización, aunque tampoco prohibición, sino que hay informes pendientes de subsanación y que mientras no se resuelvan, no se puede ocupar la parcela. Ahora, la medida se aplica después de haberse comunicado y apercibido.

De hecho, el trámite se complica porque el ayuntamiento ha detectado, además, la existencia de deudas en periodo ejecutivo, que tendría que satisfacer como paso previo para obtener la autorización.

Parcela ocupada en otras ocasiones

Esa parcela ha sido autorizada en diferentes ocasiones para actos festivos, para los que Domino Público ha concedido autorizaciones. Pero, en este momento, el trámite no está resuelto y, sin embargo, se ha procedido a iniciar los trabajos antes de tiempo.

Hay que recordar que el Circ de Nadal fue inhabilitado el año pasado también por una cuestión técnica: se instaló en una parcela en Benimàmet que, aunque era un terreno particular, formaba parte de huerta protegida, en la que no se permiten instalaciones.

Todo este procedimiento es independiente de la documentación suplementaria que se le ha solicitado por la cuestión de los animales, que también está pendiente de aprobación.

Compromís: "no es núcleo zoológico"

Esta comunicación coincide en el tiempo con un nuevo comunicado del Grupo Municipal Compromís, que reclamaba la denegación de la licencia pero por otro motivo más: que la parcela de Benicalap "no figura como inscrita en el registro de núcleos zoológicos, cualidad imprescindible para albergar animales como los de un espectáculo de las características del anunciado" en palabras de Gloria Tello. "Y carece de las mínimas instalaciones para que cambiara esa circunstancia a corto plazo".

Por lo que respecta a la venta de entradas -está anunciado el lleno en las primeras siete sesiones-, el Ayuntamiento recuerda que la compraventa de localidades es una transacción entre particulares, por lo que será el circo y los adquirientes quienes tengan que ventilar la posible devolución o canje de tickets en función a cómo quede el expediente. El año pasado también había empezado la venta de entradas cuando el circo tuvo que cerrar sus puertas antes de la primera función.