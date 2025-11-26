Ribó tendrá que declarar el día de Nochebuena por la piscina de Alboraia

El Juzgado de Instrucción número 19 de València ha citado a declarar el próximo 24 de diciembre en calidad de investigado al exalcalde de València Joan Ribó por la supuesta construcción irregular de una piscina municipal en Alboraia.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juzgado ha citado a declarar a Ribó en esa fecha porque se encuentra de guardia.

Ribó ya estuvo citado por este mismo asunto el pasado mes de julio pero finalmente la declaración no se produjo por un error en la notificación.

Presuntas irregularidades

En esta causa se investigan supuestas irregularidades en la construcción, en 2022, de una piscina municipal descubierta por parte del Ayuntamiento de Alboraia, con un coste de 1,2 millones de euros y financiación de la Diputación de Valencia.

Uno de los elementos clave de la investigación es la ubicación de la instalación. Según la documentación del caso, los terrenos se encuentran en proceso de segregación para ser incorporados al término municipal de Alboraia. Sin embargo, el planeamiento urbanístico vigente refleja discrepancias: el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los califica como suelo no urbanizable protegido.

La causa judicial nació tras una denuncia de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción.