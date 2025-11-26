El viento deja al descubierto los carteles de la frustrada ZBE de València

Las fuertes rachas de viento que sufre València desde hace unos días han dejado al descubierto algunos de los carteles de la frustrada Zona de Bajas Emisiones que desde el pasado 28 de octubre permanecían tapados en los accesos de la ciudad. Los carteles anuncian la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones y advierten al conductor de que está entrando en una zona de tráfico restringido, aludiendo a la normativa que regula las zonas libres de coches contaminantes. Los carteles son los que elaboraron PP y Vox durante meses de común acuerdo, pero que, tras la inversión realizada incluyendo estas mismas placas, quedó paralizada por orden de la dirección nacional del partido de Santiago Abascal. La ZBE de València se tenía que haber aprobado en el pleno del pasado mes de octubre, sin embargo, no fue posible por el voto en contra de los cuatro concejales voxistas y socios de gobierno de Mª José Catalá.

Los carteles, que están puestos en todas las entradas de la ciudad, llevaban al menos un mes colocados y tapados con lonas y plásticos. Los que han quedado al descubierto por las rachas de viento se encuentran en la ronda norte.

La Zona de Bajas Emisiones debía entrar en vigor el próximo lunes, 1 de diciembre, pero sigue atascada por el boicot de Vox a esta medida que ya han implantado ciudades como Madrid, Barcelona o Benidorm. Compromís y PSPV han presentado una ZBE alternativa a la propuesta de mínimos que impulsa el PP, que no está dispuesto a negociar el Corredor Verde o la reversión de Colón que los grupos progresistas quieren introducir en la negociación.

Compromís ha difundido este miércoles fotografías de los carteles que se habían instalado en la ciudad y cuyo destino podría ser ahora el vertedero ante la incapacidad de los grupos políticos para llegar a un acuerdo que permita salvar al menos los más de cien millones de subvenciones europeas que se perderán si no entra en vigor la zona libre de coches contaminantes. Compromís también ha aprovechado para criticar la ausencia del lenguaje inclusivo por parte del gobierno municipal de PP y Vox.