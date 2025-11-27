Acción de Gracias conquista València y dispara la venta de pavos

En València hay más de 3.200 ciudadanos estadounidenses y unos 400 canadienses. La población norteamericana se consolida cada año en el cap i casal y las tradiciones de estos países, cuya cultura ya suele ser dominante, se combinan con las costumbres locales aportando riqueza no sin crítica. Halloween tiene ya arraigo en la ciudad y en los últimos años va cogiendo fuerza Acción de Gracias —Thanksgiving Day en inglés—, festividad que se celebra el cuarto jueves de noviembre en EE.UU. y el segundo lunes de octubre en Canadá para, originalmente, dar gracias por la cosecha y por el año anterior.

El cuarto jueves de noviembre es hoy, 27 de noviembre. Los hogares estadounidenses en València se vestirán esta noche de gala. El plato principal para la cena es un gran pavo asado u horneado, que suele ir acompañado con un relleno hecho de pan de maíz y salvia. El guiso se sirve con una jalea o salsa de arándanos rojos, acompañado de verduras, papa dulce y puré de patata. El comercio valenciano lleva días preparándose para ello, tal como queda constatado en el corazón que mantiene la pulsión de València y bombea género a muchas casas de la ciudad: el Mercado Central.

Pilar explica desde el mostrador de la Pollería Pérez que en la última semana ha despachado varias decenas de pavos, una tendencia que en los últimos años se ha visto incrementada. “Estamos vendiendo más ahora que en Navidad”, resume sorprendida la tendera. “Suelen ser clientes habituales. Familias estadounidenses que viven aquí en València y llaman para reservar”, cuenta sobre una venta que el resto del año se realiza por piezas, nunca el pavo completo.

Venta de pavos en el Mercado Central / Levante-EMV

Cerca de su puesto, en la tienda de Mercedes, cuyo rótulo anuncia “aves selectas”, los trabajadores cuentan que también tienen un buen puñado de pavos reservados para la noche de hoy. Los clientes llaman y piden guardarlos, porque en la nevera difícilmente caben. El género suele pesar de 6 a 10 kilos y su precio ronda los 7 euros el kilo. “Nosotros trabajamos con un proveedor de Sevilla que reparte en toda España y nos dice que se están quedando sin género, que estos días hay mucha demanda y los precios se están encareciendo”, cuentan.

Otra de las carnicerías más exitosas es la Casona de Teresa, con cuatro puestos repartidos en el mercado. Ellos también trabajan por encargo. El establecimiento más pequeño de los cuatro está situado justo enfrente de la entrada principal, el acceso de casi todos los extranjeros. En la esquina superior derecha hay un cartel que dice “Reserve aquí su pavo para acción de gracias”, en castellano. Cristina dice que este año está siendo un triunfo rotundo: “Hemos vendido 35. El año pasado apenas vendí una docena. El incremento de clientela es evidente”, constata. En el mostrador hay un pavo de 14 kilos que cuesta 100 euros. Ya está reservado.

Pero el tirón del Thanksgiving Day en su acepción valenciana no se agota con el uso doméstico. Los estadounidenses afincados en la ciudad están sacando su cultura a la calle, a los restaurantes privados e incluso a los casales falleros. La celebración de Acción de Gracias más grande tendrá lugar hoy en La Ferradura, un restaurante playero con capacidad para 250 personas. Lo organiza una asociación llamada Hi VLC que conecta a expats con población local y que lleva siete años organizando la gran cena de Acción de Gracias en la ciudad.

Otra de las pollerías que venden pavo en el centro de València / Levante-EMV

David, su organizador, cuenta que los cocineros están tres días preparando la comida para un evento que por usuario costará 75 euros. Otros años han necesitado tres cocinas para proveer a tanto comensal, pero este año han decidido crecer en todos los sentidos y el nuevo restaurante reúne las condiciones para celebrar el Thanksgiving Day más multitudinario de la historia de la ciudad. No es para menos. "Cuando vine a València hace una década solo escuchaba hablar inglés en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento. Hoy se escucha en todos los barrios". La población extranjera está creciendo y a la fiesta de Acción de Gracias no solo se suman estadounidenses, también hay personas de otras nacionalidades que quieren celebrar con nosotros”, cuenta.

Acción de Gracias en el casal fallero de Plaza del Pilar / B.N.

No todas los agradecimientos se brindarán mañana. Algunas familias guardarán el pavo para el sábado. En València hay una tradición ejemplar en su interculturalidad. Las Fallas y el Thanksgiving Day se dan la mano en el casal fallero de Plaza del Pilar. Organizado por Democrats Abroad Valencia, más de cien personas —estadounidenses, valencianos y expats— se reunirán el próximo 29 de noviembre en torno a una cena basada en recetas norteamericanas y “asesoradas por una auténtica abuela estadounidense”, según reza el anuncio. Los anfitriones del casal ofrecerán música en acústico con canciones de John Denver o James Taylor. Y otros restaurantes de la ciudad como el Hard Rock Café o Palacio Santa Clara se han sumado al carro ofreciendo menús especiales con sus preceptivos pavos rellenos.

"Esto era cuestión de tiempo"

Pero no todo es fiesta y celebración. El cartel de “Reserve aquí su pavo para acción de gracias” colocado en un puesto del Mercado Central ha encendido los ánimos en la red social X, generando una pequeña ola de indignación ante lo que se entiende como un nuevo ejemplo de la turistificación a la que se está viendo sometida la gran lonja de València. “Todo empieza como una broma, como algo exótico… y al final se instaura. Como Halloween, el Black Friday, etc. Veremos si hacen alguna mascletà por el Día de la Independencia (oh, wait…)”, comenta un usuario. “Mucho estábamos tardando, no somos más idiotas porque no entrenamos”, dice otra tuitera. “Esto era cuestión de tiempo. ¿Desde cuándo se celebra Halloween? Así es como se invade a un país, primero con sus fiestas”, dice un tercero. Bajo el mensaje de X cuelgan otros 90, no todos críticos.

También hay quienes defienden que cada uno celebre y coma lo que quiera, pero el malestar, más allá del anuncio concreto —al final se está vendiendo carne en una carnicería—, se enmarca en la tensión que genera la convivencia entre vecinos y turistas y sus externalidades, como la saturación del centro histórico o el incremento de la vivienda. València sigue buscando la cuadratura del círculo.