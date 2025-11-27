El Circ de Nadal empieza el desmontaje mientras pide la apertura inmediata en el juzgado

La disputa legal y administrativa por la apertura o no del Circ de Nadal en València todavía va a cumplir algunos episodios. Porque el propietario del mismo ha reclamado, por la vía de lo Contencioso Administrativo, medidas cautelarísimas para volver a montar la carpa e iniciar las representaciones. Que, de momento, quedan suspendidas hasta nueva orden.

Como ya ha informado Levante-EMV, el Ayuntamiento ha comunicado a los responsables del circo que tienen que retirar todos los elementos instalados en la avenida del Levante UD. Apelando a que no se cuenta con la autorización de Dominio Público.

El responsable del circo, Eduardo Belltall, no solo tiene un punto de vista totalmente diferente. No solo ha anunciado la presentación de la petición de medidas para recibir la apertura, sino que, asegura, la instalación del circo cuenta con "el visto bueno del servicio de Patrimonio del Ayuntamiento, que son los gestores del suelo". Lo hace leyendo textualmente la resolución que recibió en ese sentido condicionada a los usos a los que naturalmente fueran objeto de la petición "y a llevar a cabo las instalaciones necesarias, como la de electricidad". Pero de quien no tiene autorización es de Dominio Público, algo que Belltall considera no irrelevante, sino superado jerárquicamente "porque tenemos la certificación de los Organismos de Certificación Administrativa (OCA), que incluye de origen mi propia declaración responsable". La petición para instalar el circo se presentó a finales del pasado mes de agosto "y se cumple la ley por rango superior. Aquí no hay grises. O es blanco o es negro y en este caso es blanco, aunque el Ayuntamiento quiera que sea negro".

La sociedad había sido apercibida de que, además, tenía deudas con la administración local, que hay que saldar antes de poder llevar a cabo cualquier actividad. "Eran unas tasas y ya han sido abonadas".

Eduard Balltell, en una imagen de archivo / Miguel Angel Montesinos

El circo de los animales

El Circ de Nadal es el único que ha anunciado la presencia de animales en algunos de sus números. Apelando a la ventana que deja la legislación autonómica. Y aunque desde el gobierno municipal se ha solicitado también documentación suplementaria sobre los animales a participar, el proceso está atascado en la ocupación de suelo. Tal como sucedió el año pasado, en el que la suspensión no fue por tener o no tener animales, sino por ocupar una parcela considerada huerta protegida, inhábil para instalar el circo, aunque fuera de propiedad particular.

Más aún: el circo es verdad que anuncia los animales, pero no como principal reclamo, que centra en "Las Guerreras K-Pop Golden Huntrix", un trío de artistas dedicadas a la música coreana.

Reembolso de las entradas

Lo cierto es que, con estas cuestiones llevan a la incertidumbre sobre si, finalmente, se obtendrá la licencia. Mientras, las primeras sesiones no se podrán llevar a cabo -la inauguración estaba prevista para este viernes, día 28-. El responsable del circo asegura que "no es ningún problema: de la misma manera que se reservaron las entradas se devuelve el dinero. Ya nos lo hicieron el año pasado y se devolvió el dinero sin problemas".

De hecho, ya se ha enviado un correo a los usuarios, asegurando que "lamentamos comunicarte que debemos aplazar el inicio de la temporada debido a un trámite burocrático del Ayuntamiento, totalmente ajeno al Circ de Nadal. A pesar de que nuestro equipo artístico y técnico está listo para actuar, esta circunstancia administrativa externa nos impide abrir puertas en las fechas mencionadas" por lo que "Procedemos ya mismo a la devolución del 100% del importe, incluidos los gastos de gestión. No tienes que hacer nada, recibirás el abono automáticamente en tu método de pago original en los próximos días". Asegura el Circo a sus clientes que se trata de un "contratiempo" en forma de "breve retraso" y que "el circo abrirá sus puertas en las siguientes sesiones una vez superado este trámite. Nos encantaría contar contigo, por lo que te animamos a adquirir tus entradas para las próximas fechas, donde ya estaremos operativos y deseando presentarte nuestro gran espectáculo".

Maite Ibáñez, con la instalación del circo detrás / GMS

Críticas de la oposición

El tema del Circ de Nadal ha trascendido a la esfera política municipal, en la que Compromís ha presionado por la cuestión animalista, más que por los temas administrativos, apelando al acuerdo del anterior gobierno municipal que había acordado impedir circos de animales.

A esta cuestión se ha sumado este jueves el PSOE, aunque añadiendo en este caso que el otro aspecto: "no han rechazado la licencia por incumplir el acuerdo de junta de gobierno, sino por no disponer de toda la documentación. Mucho nos tememos que se trata de una estrategia del PP y Vox para autorizarlo el año que viene, aunque no respete el bienestar animal y que, diez años después de que se prohibieran espectáculos con animales, se vuelvan a celebrar", ha asegurado la concejala Maite Ibáñez.

El PP exige "respeto al trabajo de los técnicos"

El gobierno municipial ha salido en turno de réplica, reclamando a los partidos de la oposición "respeto" por "el trabajo de los técnicos municipales que son los profesionales que determinan si se concede una autorización o no conforme a la legislación vigente. En estos momentos la petición está en curso y desde el Ayuntamiento se trabaja para que se cumpla con toda la normativa, por lo que sorprende se quiera anteponer su criterio al de la legalidad, por lo que les instamos a no querer condicionar procesos reglados que dependen exclusivamente de los técnicos".