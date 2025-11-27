La iglesia de los Santos Juanes recupera su exuberancia barroca

La iglesia de los Santos Juanes (Sant Joan del Mercat), una de las más antiguas de València, muestra ya nueva imagen tras cinco años de restauración. La exuberancia barroca de los frescos de Antonio Palomino regresa al templo tras una rehabilitación impulsada por la Fundación Hortensia Herrero, que ha destinado 8,5 millones de euros a devolver a la vida un edificio que mostraba un preocupante estado de deterioro no solo de su valiosa decoración pictórica sino también en su estructura. Una fotografía del interior de la iglesia anterior al devastador incendio sufrido durante la Guerra Civil ha permitido recuperar la decoración original en un proceso donde arte y ciencia se han dado la mano explorando nuevas técnicas de restitución que serán objeto de estudio en las facultades.

La restauración de los Santos Juanes no se queda solo en eso. Quienes visiten el templo podrán disfrutar de una experiencia inmersiva gracias al sistema de proyección (video mapping) que recorre la historia del edificio a través de la combinación de imágenes, música y luces. La proyección, de 15 minutos de duración, muestra cómo eran los frescos que decoraban la semicúpula del presbiterio, la única que se ha dejado al desnudo porque el nivel de destrucción de los frescos era tal que no se han podido recuperar.

Iglesias del siglo XXI

Es el segundo templo recuperado por la Fundación Hortensia Herrero que incorpora este sistema, más propio de museos y centros de arte. "Son las iglesias del siglo XXI", ha asegurado durante la presentación de las restauración de los Santos Juanes la mecenas y presidenta de la fundación, Hortensia Herrero, que ha presidido el acto con su hija la también empresaria y presidenta de EDEM, Hortensia Roig.

El tándem de la restauradora Pilar Roig y el arquitecto Carlos Campos, junto con un equipo de más de 30 profesionales, lo ha vuelto a hacer, como ya hizo en San Nicolás, la "sixtina valenciana". "Cuando recibimos el encargo dudábamos de que fuera posible, pero aquí está", ha explicado emocionada la catedrática e investigadora del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de València.