Hortensia Herrero: "La gente me pide ahora que hagamos algo con la Albufera"

La mecenas y empresaria Hortensia Herrero ha desvelado durante la presentación de la restauración de los Santos Juanes qué le llevó a impulsar este proyecto. “La gente me paraba por la calle y me decían que, después de San Nicolás, tocaba Santos Juanes, que estaba muy mal”. También los periodistas que comentaban el deterioro del templo influyeron. Y finalmente ocurrió. "Y lo hemos hecho a conciencia, sin escatimar gastos”. “Hoy podemos ver los frescos de Palomino, las fachadas, los estucos... El triángulo de la Lonja, el Mercado Central y los Santos Juanes, que en su día fue centro comercial, vuelve a tener vida”, ha destacado la presidenta de la Fundación Hortensia Herrero, que ha agradecido a Carlos Campos y Pilar Roig, que “hayáis puesto tanta alma al proyecto".

Los Santos Juanes son ahora un “lugar de arte, cultura, encuentro y oración”. “Ahora toca cuidarla”, ha recalcado la vicepresidenta de Mercadona, quien tras aludir a la parábola bíblica de los talentos (Dios nos da dones y habilidades y espera que los usemos para multiplicarlos) ha anunciado que su fundación, dedicada a preservar el patrimonio valenciano, deja un regalo mas a la parroquia, un legado, el audiovisual "Barroc", sin duda un aliciente añadido para visitar la iglesia. El audiovisual se proyectará cinco veces a la semana (dos pases jueves y viernes y uno el sábado).

"En les covetes no me he podido meter, son privadas"

También ha respondido Hortensia Herrero a preguntas sobre la restauración de las “covetes” de los Santos Juanes, los pequeños locales comerciales adosados a la fachada barroca del templo. “Es un tema que me hubiera gustado hacer pero es privada y no me puedo meter”, ha explicado. En estos momentos, hay una sociedad (Recuperem les covetes) que ya las está restaurando bajo la dirección de Carlos Campos, con lo que el resultado “será estupendo y armonizará con todo”. Campos ha recordado que el único uso posible para las “covetes” es el de pequeñas tiendas para comercial artesanal, como recoge el plan especial de Ciutat Vella.

A la pregunta de si tiene ya en mente algún nuevo proyecto de recuperación patrimonial o si los valencianos le han sugerido algún nuevo objetivo, la mecenas valenciana ha asegurado que la fundación no para de trabajar en proyectos para impulsar y recuperar el patrimonio de los valencianos. “Hay cosas, pero estamos abiertos a ideas”. “La gente por la calle ahora me da las gracias y me sugieren la Albufera”.

La restauración de los Santos Juanes ha sido un desafío para los restauradores por el mal estado de los frescos. La decisión de no restituir las pinturas del ábside no terminaba de encajarle al principio a Hortensia Herrero. “Es un lienzo blanco que me ha costado asimilar. Pero como los que más entienden lo tenían claro ha sido así”. Al respecto, Pilar Roig ha puntualizado que en las recreaciones virtuales del ábside se ve a Palomino como era, él pintaba así”.

Los Santos Juanes, declarada Monumento Artístico Nacional en 1947, ha sufrido numerosos avatares, desde el incendio del 36 al covid (que obligó a retrasar un año las obras) y sobrevivido a todos hasta su esperada restauración, que ha devuelto al templo y su entorno próximo toda su monumentalidad. Para Hortensia Herrero “es un orgullo que puedan disfrutarlo no solo los valencianos, que recuperan una de sus grandes joyas, sino también los visitantes que quieran adentrarse en el corazón histórico de esta ciudad”. “Ahora finalizada esta restauración, Valencia tendrá un motivo, una excusa más para visitarla, haciéndola más atractiva y poniéndola un poco más en el mapa de lo que ya lo está”, ha explicado Hortensia Herrero.