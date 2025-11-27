Presupuestos participativos: una avalancha de votos negativos frustra la gran bandera de España

La propuesta de gran bandera de España en la plaza del mismo nombre ha resultado ser un rotundo fracaso. Era tal vez el proyecto más llamativo de los que pasaron el corte en la última fase de los Presupuestos Participativos 2025-2026. Un vecino de Extramurs proponía colocar "una gran bandera de España, ondeando sobre un mástil de altura destacada, en la plaza de España". La iniciativa estimaba un coste de 180.000 euros.

"Tiene un valor simbólico, representativo y de identidad, y busca fortalecer los lazos de unidad, respeto y pertenencia a una comunidad plural dentro del marco constitucional", defendía el promotor, que definía las medidas del hito con un mástil de entre 20 y 30 metros de altura y una bandera de "al menos" 20 metros cuadrados que contaría, además, con iluminación led nocturna.

Finalmente, los vecinos han estimado que la bandera no merecía la pena y el proyecto ha recibido 797 votos en contra y 172 a favor. Es la tercera iniciativa menos apoyada en el distrito de Extramurs y, con mucha diferencia, la que más votos negativos ha cosechado en la primera edición de los Presupuestos Participativos donde se permite restar apoyos, no solo sumarlos.

Pero no solo eso. En el cómputo global de la ciudad no ha habido otra avalancha de votos negativos como esta. La segunda peor valorada ha sido la rotonda del cruce de la calle Salvador Allende con la Avenida de la Constitución y la calle General Montesinos con 135 votos en contra. Y la tercera, la supermanzana de Abastos, apenas ha acumulado 72 'noes'.

Detrás vienen proyectos como la retirada de la colonia felina de la Devesa del Saler con 57 puntos negativos y, finalmente, el pelotón de propuestas con no más de 10 votos en contra. Como se ve, la movilización vecinal en una edición de récord –con más de 24.000 votantes– ha servido sobre todo para sumar, y solo en el caso de la polémica bandera de España se ha pulsado de forma masiva el botón rojo.