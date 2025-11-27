Los presupuestos participativos de València lo apuestan todo al verde

Como una Capitalidad Verde en diferido. Así actuarán los nuevos presupuestos participativos de València 2025-206. El ayuntamiento ya tiene las 248 propuestas ganadoras tras meses de recabar apoyos en un proceso de récord, con 105.988 votos a favor y 4.414 votos en contra –por primera vez se ha recogido el voto negativo–. En esta última fase habilitada del 10 de octubre al 7 de noviembre más de 24.000 vecinos y vecinas de València han querido decidir cómo se utilizan las partidas presupuestarias reservadas para cada distrito.

De los 87 barrios y pedanías de la ciudad, 80 han obtenido propuestas aprobadas. Además, ocho barrios han obtenido por primera vez propuestas aprobadas –El Pilar, Les Tendetes, El Calvari, Tormos, Sant Antoni, Jaume Roig, Camí Fondo y L’Amistat–. Y nueve de los barrios con menor población han sido beneficiados con el mecanismo de garantía, consiguiendo 12 propuestas.

Yendo al detalle de los proyectos, un alto porcentaje se enmarca en el área de jardinería, contribuyendo a reverdecer el ‘cap i casal’. Le siguen las áreas de movilidad, infraestructuras, deportes, cultura y limpieza, es decir, más allá de la vivienda, algunas de las grandes preocupaciones que cada año aparecen en los barómetros de la ciudad. Cabe destacar proyectos como el polideportivo en una de las naves del Parc Central o la supermanzana de Abastos reducida a su mínima expresión.

Por distritos, en Ciutat Vella (395.154 euros) destacan los proyectos de ajardinamiento de plazas duras de Velluters y la plaza Dramaturg Faust Hernández Casajuana, o la propuesta “Fachadas ciegas que Hablan – Arte Urbano para Revitalizar”. En l’Eixample (485.894 euros) se plantarán árboles “en todas las calles del distrito”, la redacción del proyecto de reurbanización de la calle Serrano Morales, o el citado polideportivo de Russafa. En Extramurs (640.558 euros) sale ganador el programa “reverdece tu barrio”, otros de plantación y reposición de árboles talados, y hasta un eje verde para Arrancapins y Extramurs.

La concejala Julia Climent durante la presentación de los proyectos ganadores / Levante-EMV

Fuera del eje central, en Campanar (623.387 euros), se insistirá con el plantado de árboles en varias calles y se continuará el carril bici en Av. Pío XII. En la Saïdia (921.957 euros) tendrán el parque guardería Saint Thomas, mesas de ping pong en Viveros y, por supuesto, más árboles. En l’Olivereta (1.183.678 euros) ganarán “sombras para no morir bajo el sol” –en la literalidad del proyecto–, una remodelación integral del parque de la calle Llombai, del parque de la Plaza Doctor Berenguer Ferrer, y de la Casa del Agua.

En Patraix (1.012.058 euros) se apostará por un controlador natural de plagas destinado a los murciélagos, islas ajardinadas en la calle Archiduque Carlos y arbolar el polígono de Vara de Quart. En Jesús (1.157.550 euros) tendrán una renovación del parque de la Rambleta, arbolado urbano calle que da nombre al distrito, huertos urbanos y el alumbrado con la reparación de baldosas y reasfaltado de la calle Almudaina, con un importe de 278.000 euros. Muchos distritos reciben proyectos similares, de puro mantenimiento municipal, que se alejan del espíritu con el que nacieron los presupuestos participativos como herramienta para llegar a donde no llega el ejercicio propio del ayuntamiento. En Quatre Carreres (1.475.031 euros) se plantarán árboles en la mediana Ausiâs March o en Luis Oliag, se prolongará el impulso verde con “árboles grandes” en Turianova, y este barrio además mejorará su transporte público.

Refugios climáticos, piscinas y aparcamientos

Dentro de Poblats Marítims (1.205.469 euros) se habilitará un refugio climático para el barrio de Bétera, el Cabanyal tendrá un Espai Artesà y entra la redacción del proyecto técnico para la futura –y anhelada – Biblioteca de la Malvarrosa. En Camins al Grau (1.098.609 euros) se emprenderá la segunda fase de remodelación y mejora de la piscina municipal de Trafalgar, se reurbanizará la calle Ramiro Maeztu y se asfaltará el solar de la calle Carolina Álvarez para un aparcamiento. Por supuesto, habrá más árboles.

Algirós (586.341 euros) verá aumentado el arbolado en Blasco Ibáñez, contará con un gran parque para el barrio y estrenará carril bici en la calle Yecla. Benimaclet (510.618 euros) ganará en masa verde y renovará sus infraestructuras deportivas. Rascanya (1.256.663 euros) contará con mejoras de alumbrado y asfaltados –más proyectos de gestión municipal– y dispondrá de la rehabilitación de la Alquería Falcó. Y en Benicalap (1.103.863 euros) tendrán como proyectos más caros el ajardinamiento de un solar y el adecuamiento de otro convertido en estacionamiento.

Finalmente, en los Pobles (Nord, Sud y Benimamet) destacan como máximas inversiones la construcción y renovación de instalaciones deportivas, la iluminación de la Avenida Dr. Ruiz I Comes en Castellar l’Oliveral o la reforma del polideportivo de Benimamet, que arrastra un deterioro de años.