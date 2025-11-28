La aparición de un tramo de la muralla romana en pleno centro redefine los límites de Valentia

Un nuevo hallazgo arqueológico redefine los límites de la ciudad fundacional, la Valentia romana. Un equipo de arqueólogos dirigido por Marisa Serrano (Semarq) ha dado con un tramo de siete metros de la primera de las tres murallas que tuvo la ciudad en época romana. Se trata de un potente muro construido con sillares de piedra de tres metros de anchura que fue localizado en la intervención arqueológica previa a las obras de una tienda de muebles de diseño situada en el número 22 de la calle Avellanas.

Marisa Serrano explica que los restos del recinto forticado de la Valencia romana, fundada en el 138 a.C., fueron localizados en el sótano del inmueble, cuando habían bajado apenas medio metro. El lienzo murario estaba arrasado hasta este nivel, pero se conservaba en el subsuelo. Los restos de la muralla, con máxima protección patrimonial, se integrarán en la nueva tienda, lo que sin duda será un aliciente para visitarla. Son muchos los locales, desde hornos hasta universidades o locales de ocio donde los restos de las murallas (romana e islámica, sobre todo) han aflorado, se han conservado y son visitables. Ahora se añadirá uno más de la poco menos documentada muralla republicana.

Una ciudada más grande

Se trata además de un hallazgo de gran importancia, que esta semana se ha presentado en el seminario internacional "La fundación de Valentia y el final de los pueblos itálicos e ibéricos" celebrado en València, puesto que redefine los límites de la ciudad romana de época republicana, que sería más grande, una manzana más al este del trazado que hasta ahora se tenía por bueno.

El hallazgo se produjo en septiembre de 2023, aunque no se ha dado a conocer hasta esta semana. Los arqueólogos trabajaron durante meses en el estudio, recuperación y restauración de la muralla para su integración dentro del inmueble. "Hemos localizado 7,30 m del cierre este del lienzo de la muralla de época romana fundacional, que se encuentraría 21 metros más al este del hipotético trazado que aparece reflejado en los últimos estudios, siendo la ciudad algo mayor de lo que se pensaba", explica Serrano.

Valencia tuvo en época romana tres murallas: la republicana (siglos I y II aC), la imperial (I y II) y la tardorromana (siglo III al V) que se cree mucho más rudimentaria. La de mayor perímetro fue la de época imperial, la etapa de mayor esplendor de la ciudad, cuando se construyeron los grandes edificios monumentales como las termas y el circo, cuyos restos han aparecido en puntos como la calle de la Paz.

La ciudad republicana fue arrasada hasta sus cimientos durante las guerras sertorianas. En el año 75 aC tuvo lugar una cruenta batalla que enfrentó al general romano Pompeyo contra las tropas de Sertorio. La ciudad de Valentia, punto estratégido de las guerras civiles romanas, sufrió un brutal saqueo y no se refundó hasta el siglo I después de Cristo.

Sección de la muralla romana recuperada en la calle Avellanas / SEMARQ ARQUELOGÍA

"Es la primera vez que se localiza esta cimentación tan monumental de la muralla" romana. Se trata de un muro de casi tres metros de ancho de opus quadratum, construido con grandes sillares (de 1,51x0,63x0,52 metros) de piedra arenisca (Godella-Rocafort). Algunos de sus sillares presentan almohadillados en sus caras exteriores, un acabado estético y ornamental que denotaría el carácter monumental que tuvo el recinto, detalla Serrano.

Los arqueólogos han documentado el sistema constructivo. Previo a la construcción de la muralla se realizó un antemuro y se acondicionó el terreno mediante diversas plataformas de gravas. Una vez quedó todo nivelado se construyó sobre estas plataformas la cimentación de sillares, según han podido documentar los arqueólogos.

Destruida y reutilizada

En la intervención se ha podido datar el momento de su construcción en época republicana, en el siglo II a.C. y su destrucción en época imperial, en el siglo I-II dC., abriéndose un hueco o una puerta en la muralla y una calzada con cloaca central, que iría desde el circo hasta la zona oeste de la ciudad. Parte de la muralla quedó en pie y es reutilizada como muro de cierre de un gran edificio que se adosa en la muralla por su lado exterior, del que los cuatro arqueólogos que han intervenido en la excavación han podido documentar algunas estancias. Esta calzada y el edificio tienen continuidad y son visitables en la cripta arqueológica del palacio del Almirante