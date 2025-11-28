El Circ de Nadal anuncia su apertura para el 6 de diciembre y con animales

El Circ de Nadal ha anunciado la apertura de puertas definitiva para el próximo día 6 de diciembre, después de que, tal como ha asegurado su promotor, Eduard Belltall, cuenta ya con el visto bueno de Dominio Público.

En concreto, la Oficina Técnica ha remitido un oficio en el que asegura que "no existe inconveniente en que la entidad interesada ocupe la zona de solar de titularidad municipal solicitada" según el proyecto presentado en el mes de agosto y con anexos, hasta tres, presentados durante este mes de noviembre, el último de ellos el pasado lunes, junto con el resto de documentación incluyendo la memoria técnica tanto de la carpa de animales como de la construcción de gradas y la Declaración Responsable emanada de la ley autonómica de Espectáculos Públicos.

La comunicación recuerda que la autorización queda condicionada al visto bueno del resto de servicios municipales competentes, como Bomberos, Policía, Sanidad o Contaminación Acústica.

De esta forma, la autorización es para ocupar la parte acotada de la Plaza del Levante UD en Benicalap, que es de propiedad municipal y que baldía desde la urbanización del barrio.

Se estipula para la misma un aforo de 903 personas, distribuidas en 811 de público en general, 72 en palcos (hay doce a pie de pista) y veinte plazas para personal.

A la vez, se consideran "subsanadas" las deficiencias en la documentación aportada sobre los animales por lo que "no hay inconveniente en conceder al interesado lo que solicita" en materia de disponer de los animales anunciados. Faltará también en este caso una última inspección: los animales, a día de hoy, no están aún en la campa y deberán recibir una visita de la Oficina de Bienestar Animal "con el fin de valorar in situ sus condiciones de bienestar".