Los nuevos aparcamientos en altura de La Torre salen a información pública

Las consecuencias de la dana dejaron claro que el modelo de construcción tradicional, con aparcamientos subterráneos, tiene elevados factores de riesgo tanto en lo material como en lo personal en lugares con riesgo de inundación. Situaciones de contraste tan duro como las personas que fallecieron por tratar de salvar el vehículo, acompañados de otros ejemplos, como los automóviles aparcados zonas altas no sufrieron daños ha propiciado una revisión del modelo. En el Ayuntamiento de València se ha asumido la modificación puntual del Plan Urbanístico de La Torre, que permitirá que los edificios que se construyen allí cuenten con aparcamientos en dos alturas más por encima de la planta baja.

La Junta de Gobierno ha acordado este viernes iniciar el proceso de consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas en la modificación y someterla a información pública durante un período de 45 días hábiles. Para ello, el Ayuntamiento publicará los correspondientes anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y en la página web municipal. El pasado 3 de octubre, la corporación resolvió favorablemente la evaluación ambiental y territorial estratégica del proyecto.

“Aparcamientos sobre la planta baja, en plantas 1ª y 2ª” fue la opción elegida por los servicios técnicos municipales para la construcción de plazas de parking en las nuevas edificaciones, tanto del tipo TOB (torres en bloque) como TOE (torres exentas). La otra alternativa planteada por la Asociación de Promotores de València (APROVA) y descartada por el Ayuntamiento suponía la construcción de aparcamientos “en semisótano elevado 1,5 metros sobre la rasante de la calle, formando un plinto o basamento de la edificación”.

El Servicio de Planeamiento consideró “de interés” la propuesta de modificación del plan urbanístico de La Torre presentada el pasado 28 de marzo de 2025 por APROVA, y destacó que al tratarse de un sector donde aún quedan por edificar un buen número de edificios, la propuesta presentada vendrá a evitar “las graves consecuencias que pudiera producir un nuevo episodio meteorológico de estas características”.

Subiría la altura maxima

El Ayuntamiento considera que esta solución de aparcamiento en altura se realizará sobre el espacio libre privado de parcela y, por tanto, “el mantenimiento corresponderá a las comunidades de propietarios”. La alternativa escogida —aparcamientos sobre la planta baja, en plantas 1ª y 2ª— constituye una verdadera modificación sobre la regulación actual, ya que al posibilitar la realización de hasta dos plantas de aparcamiento sobre la planta baja implica un incremento de dos alturas en la altura máxima establecida hasta la fecha, al pasar de planta baja (PB) más 20 alturas a PB más 22 alturas.

Los informes técnicos municipales consideran que “se trataría de seguir la línea iniciada por el PATRICOVA (Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana) y proponer alternativas que complementen la regulación actual establecida en el Plan Especial del Sector La Torre para paliar los daños derivados de las inundaciones en los edificios y, más concretamente, en las plantas de aparcamientos y garantizar la seguridad de la población residente”.

El informe de evaluación ambiental concluía igualmente que esta modificación puntual del plan urbanístico de La Torre “no tiene efectos negativos sobre el medio ambiente”, ya que “no supondrá un aumento de emisiones ni empeoramiento de niveles de contaminación atmosférica, ni agravamiento de posibles riesgos naturales o mayor riesgo de generación de residuos”.