¿Donde está el "tubo de luz" en la decoración navideña de València?

La Navidad en la ciudad de València tiene una oferta plástica notable. Sin llegar ni de lejos a los derroches de medios de ciudades como Vigo o Madrid, a lo largo de los años se ha ido aumentando paulatinamente la inversión. Así, lo que empezó remitido en gran medida solo a la plaza del Ayuntamiento y pocos elementos más fue creciendo con la descentralización a base de árboles de Navidad en barrios, así como guirnaldas y letreros. Con el paso del tiempo, puentes, árboles y farolas también han ido engalanándose. También se han sumado elementos singulares cerca de algunos monumentos, como el "Cometa" frente a las Torres de Serranos. A lo que hay que añadir las iniciativas privadas, como los Comerciantes del Centro u otras instituciones o incluso fincas particulares.

Encuadre perfecto

Dentro de este reparto por la ciudad, hay un adorno que está llamando la atención este año porque se está conviertiendo en un particular "photocall" navideño. Aquellos que encuentran el encuadre perfecto pueden escenificar un "tubo de luz", formado por un círculo engalanado con estrellas.

No hay más que encontrar el encuadre adecuado, que es relativamente sencillo.

Se trata de una sucesión de arcos que hay ubicados en la mediana de la Avenida del Reino de València y que la cubre en toda su extensión, desde el cruce con la Gran Vía hasta Peris y Valero.

Las guirnaldas están más separadas entre sí de lo que parece, pero desde cualquier extremo se puede conseguir el encuadre.