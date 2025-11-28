Al rescate de las "covetes" de Sant Joan

La rehabilitación de las "covetes" de Sant Joan arranca coincidiendo con la finalización de la restauración de la iglesia de los Santos Juanes, en la plaza del Mercat. La recuperación del degradado conjunto de las "covetes", pequeños locales comerciales adosados en el siglo XVIII a la fachada barroca de la iglesia aprovechando el desnivel del terreno, es la pieza que faltaba para terminar de dignificar el monumental entorno de la Lonja, Patrimonio de la Humanidad, que fue objeto de una intervención de peatonalización y mejora paisajística en 2021. En esta intervención se excavó el frente de las "covetes" para liberar espacio delante y mejorar la accesibilidad con una amplia escalinata que servirá además de zona de estancia.

Las vallas y casetas de obra rodean ya todo el perímetro de las "covetes" que llevaban años cerradas y sin uso y estaban cubiertas de maleza y suciedad. También se recuperará en la intervención la escalera que da acceso a la terraza de los Santos Juanes.

Vallas de obra rodeando las "covetes" de Sant Joan / M.A.Montesinos

Los nuevos usos

La rehabilitación, que impulsa la plataforma "Recuperem les covetes", que aglutina a los propietarios de estos pequeños locales, arranca después de que el Ayuntamiento de València iniciara el proceso de expropiación de un tercio de los locales cuyos propietarios no querían o no podían asumir el coste de la recuperación. Las "covetes" se rehabilitarán por completo y se destinarán a mercado de artesanía. De las 19 "covetes" que forman el conjunto, el ayuntamiento tendrá que adquirir vía expropiación un tercio. El Ayuntamiento de Valènciaha reservado casi 125.000 euros para llevar a cabo la expropiación y rehabilitación de las "covetes". La restauración, según el proyecto redactado por Carlos Campos (el arquitecto que ha restaurado los Santos Juanes) y que ya tiene el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio, tiene un coste de 279.385 euros que, divididos entre las 19 covetes, obliga a un pago individual de 14.704 euros por propietario.

La rehabilitación de estas pequeñas tiendas-taller, que gozan de la misma protección patrimonial que los Santos Juanes, Bien de Interés Cultural, se hará según las directrices que marca el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, donde "se permite el uso comercial vinculado al comercio de productos de la cerámica, textiles, bordados, bolillos, pasamanería, locales o negocios dedicados a la venta de elementos asociados con la cultura en general, libros, fotografías, muebles y objetos antiguos, obras de arte, joyerías, platerías, talleres de diseño o de artesanos".

Las "covetes" son locales de apenas 10 metros cuadrados de superficie, techos abovedados y una única entrada, lo que ha hecho dudar a los técnicos municipales sobre su compatibilidad con la normativa de evacuación. A las tiendas se accede desde unas escaleras que hacían a la vez de mostrador. Son unas construcciones singulares recogidas en el catálogo de protección del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, aprobado en la pasada legislatura, que les otorga máxima protección como Bien de Interés Cultural al entender que forman parte del conjunto de la iglesia de los Santos Juanes.

Las pequeñas tiendas adosadas a la iglesia de Sant Joan eran una fuente complementaria de ingresos para la parroquia y tras la desamortización pasaron a manos de propietarios privados. La iglesia conserva una de las cuevas, aunque la mayoría son ya propiedad privada. Estos locales comerciales únicos estuvieron en uso hasta finales de los años 80.