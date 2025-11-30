Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El invierno meteorológico llega con tiempo gélido y nieve

La Aemet anuncia tiempo desapacible en el inicio de la semana

El pequeño pueblo de Arroyo Cerezo (Rincón de Ademuz) amaneció este sabado con nieve

Redacción Levante-EMV

El invierno "meteorológico", que comprende del 1 de diciembre al 28 de febrero, entra este lunes en la Comunitat Valencia con tiempo gélido y nieve ya en el Rincón de Ademuz, concretamente, el pequeño pueblo de Arroyo Cerezo, perteneciente al municipio de Castielfabib, ubicado a 1.340 metros de altitud. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes cielo nuboso, disminuyendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde.

Se esperan brumas y bancos de niebla en zonas del interior por la mañana y al final del día y chubascos ocasionales en el litoral sur a primeras horas, sin descartar que sean localmente fuertes y tendiendo a remitir por la mañana. Las temperaturas irán en ligero descenso o sin cambios, con heladas débiles en zonas del interior. Viento del nordeste moderado en el litoral sur y viento flojo variable en el resto la primera mitad del día; por la tarde tenderá a flojo variable en general, con predominio de la componente oeste al final del día.

De cara al martes, 2 de diciembre, Aemet prevé intervalos nubosos con chubascos dispersos, más probables en el interior de la mitad norte. No se descartan brumas y bancos de nieblas matinales en el interior del tercio sur. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso o sin cambios. Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de moderado en el interior de Valencia y Alicante.

El miércoles 3 de diciembre se esperan intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso al final del día. No se descartan chubascos débiles y dispersos. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo descensos locales; máximas en descenso. Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de moderado a partir de mediodía.

