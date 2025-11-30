Marcelino Mañas: "Hemos pasado del móvil a la IA en nada y para los mayores da vértigo"

Con el visto bueno de toda la Comisión de Bienestar Social -tiene su mérito-, Marcelino Mañas acaba de aterrizar en su cargo de Defensor del Mayor. Sin capacidad ejecutiva o legislativa, es verdad, pero sí como oráculo de y para un colectivo que supone un importante contingente de ciudadanos de València. Y que no para de crecer

Sin embargo, no ha trabajado específicamente con las personas mayores.

Empecé a trabajar en los servicios sociales municipales desde el año 1982. Nunca he tenido una responsabilidad directa, directa con el tema de mayores, pero siempre ha habido un contacto, son usuarios de los mismos tanto como cualquier otro.

También fui terapeuta ocupacional cuando se fundó el Centro Ocupacional Municipal, que era la primera unidad de servicios sociales que se fundó como tales servicios sociales, pues antes estaba beneficencia municipal para la otra cosa. Después me encargaron la creación de la red de centros municipales de servicios sociales. Después me responsabilicé de los temas de menores cuando se promulga la ley del menor.

Y estuve en Cooperación Internacional cuando, a raíz de todos los movimientos del 0,7, de las acampadas y demás, el ayuntamiento se sensibiliza y se decide hacer también cooperación internacional. Después se unió Cooperación con inmigración y he sido responsable de estos dos temas hasta mi jubilación.

¿Es el suyo ahora un cargo de reinar, pero no gobernar?

El cargo no tiene capacidad de gestión ni de resolución, no puede impulsar actos administrativos ni anularlos. Es un cargo honorífico pero sirve para detectar las necesidades y sugerir soluciones tanto a nivel individual como a nivel colectivo.

No hace tanto tiempo, otro valenciano, Carlos San Juan, popularizó la campaña «Soy Mayor, pero no idiota»

Me pareció una iniciativa por parte suya genial, y que ha tenido repercusión.

Lo que pasa es que en tres años el tema está mucho más evolucionado con la IA y demás.

Tengo la sensación de que sí. Por supuesto, es un tema que yo tengo en vista pulsar y estudiar y tratar de analizar con todo detalle con expertos para tomar iniciativas, como siempre, como te he dicho antes, como sugerencias. Poco más se puede hacer porque tampoco se dispone ni de recursos ni de capacidad ejecutiva ni de gestión. Pero, si que es un tema que me interesa muchísimo y, por supuesto, lo vamos a mirar.

Se habla de la exposición de los adolescentes, pero un mayor que acaba de aprender conocimientos básicos de un teléfono puede temer también verse desbordado

Los jóvenes tienen unos riesgos y los mayores otros y no son más leves. Todos los días se dan casos, por ejemplo, de estafas que se producen a los mayores por internet. Y no hablemos ya de la inteligencia artificial. Aún no somos conscientes de hasta donde llega y hay que estar muy atento. Quiero entrar en el tema. Hace falta mucha pedagogía.

¿Alguna vez se la han colado o se la han intentado colar?

Sí que me ha pasado en alguna ocasión. Afortunadamente, no me lo he tragado y me ha enseñado a buscar la fuente, que es lo fundamental. Es lo que tenemos que aprender todos. De donde nos llega, qué interés puede haber detrás. Yo, por ejemplo, por precaución, ya no contesto llamadas si no conozco el número.

Hay que estar ojo avizor y buscar la fuente y asegurarse muy bien de que esa fuente es una fuente fiable. Y si no, aunque pudiera ser verdad, desecharlo. Yo creo que es un tema que que a través de los centros también tenemos que darle difusión y que enseñarles a estar atentos.¿Quiere decir que, más allá de los tópicos contemporáneos de personas mayores haciendo gimnasia, hay que priorizarles pedagogía sobre las estafas telefónicas y similar?

Son compatibles y hay tiempo para todo. El ocio y la actividad es importante y sobre todo por la salud. Pero, el mundo es cambiante para todos y para los mayores, vertiginoso. Y los mayores necesitan estabilidad.

La concejalía pasó de llamarse de Envejecimiento Activo a Personas Mayores. No es más que un gesto, pero ¿cuál le gusta más?

En connotación política ni me meto ni me voy a meter porque si algo tiene el estatuto mío es que no hay que tener ninguna adscripción política. Pero envejecimiento activo es importantísimo. ¿Quién quiere una acepción, quién quiere otra? Me da lo mismo, lo importante es que hay ejes prioritarios, como son la actividad para hacer y la soledad no deseada para evitar, que son fundamentales.

¿Qué otras prioridades tiene a la hora de visibilizar?

Lo más importante son las necesidades sentidas y eso lo tengo que pulsar. Es decir, es muy importante darles lo que necesitan, pero es muy importante que ellos detectan lo que necesitan y lo manifiesten. Y eso hay que recogerlo a través del tejido social. La soledad puede llegar a ser una patología que desemboca en depresión y cosas más graves. En la seguridad, la vulnerabilidad de las personas mayores es tan grande para quien quiera aprovecharse que es casi un efecto llamada. Vemos los que te registran la casa disfrazados o los que te vacían la cuenta a través de internet porque has dado las claves sin darte cuenta.

Las personas mayores son muchas.

En València, mayores de 65 años, son más de 180.000. Y si vamos a mayores de 60, pues ya la cifra se dispara. Afortunadamente, tenemos un muy buen tejido asociativo, que me ayudará a hacer mi trabajo.

Y con el paso de los años, las personas mayores serán más y más.

A nivel global no se es consciente. Fíjate que te estoy hablando de un tema puramente económico: la sociedad está rechazando la inmigración y a la vez no es consciente de que estamos en una población sumamente envejecida y va a estar más envejecida todavía, y demográficamente estamos casi en negativo. No veo que haya mucha conciencia en ese sentido.

¿Sienten los mayores más rechazo por la inmigración que los demás grupos sociales?

Pues yo creo que la edad no influye. Entendiendo que la inmigración no es un capricho, sino una consecuencia.

Y que además no viene a robarnos, vienen a ayudarnos, creo que por ser mayor no se tiene una óptica diferente. Creo más bien que es una cuestión de ideología o de formación. Muchas veces, más bien de lo segundo. Muchas veces más bien de formación que ciertas ideologías aprovechan muy bien. De esa falta de formación.A pesar de que es una generación que empezó a hablar otros idiomas.

Las personas mayores ya son los jóvenes que vivieron con los Beatles. Pero hay que cuidarlos porque empiezan a ser vulnerables.